Día oscuro para los jugueteros del Edomex

La pandemia ahuyentó a los Reyes Magos en el municipio San Antonio la Isla. Los productores de juguetes tradicionales de madera vieron caer sus ventas hasta en 80 por ciento. También, comerciantes establecidos en el Edomex prevén que el consumo de productos de marca y electrónicos sufra un derrumbe de más de 40 por ciento y sólo alcancen una derrama económica de 770 millones de pesos.

Los tornos, sierras y prensas en San Antonio la Isla no se encendieron ni se manejaron como en otros años, al caer las compras en algunos locales entre 60 y 80 por ciento. Valeros, trompos, tráileres, jengas, coches, tocadores, mesas y demás artículos han quedado apilados en el exhibidor.

En la calle Calvario, en un taller de apenas tres metros cuadrados, el artesano José Guadalupe Colindres recordó que el año pasado entregó 70 caballitos, hoy no llegó a 10. Esto porque la madera ha elevado su precio y no quisieron invertir ante el miedo de perder dinero.

“Por el confinamiento pues no hubo inversión, puesto que aquí en el municipio ya no hay árboles y lo tenemos que comprar en la maderería a su precio… El año anterior fueron 70 caballos los que hice; este año no pasaron de 10 piezas”, declaró.

En tanto, el comercio establecido en el estado podría alcanzar una derrama económica de 770 millones de pesos, que implica una baja de más de 40 por ciento, respecto a las ventas obtenidas en 2020, que sumaron mil 935 millones de pesos, informó Juan Felipe Chemor.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Valle de Toluca, explicó que derivado de las restricciones de la contingencia sanitaria y de la cautela de la población por la cuesta de enero, las compras se reducirán.

Destacó que el semáforo rojo dejará pérdidas económicas de mil 160 millones de pesos durante esta celebración para el comercio formal, principalmente el dedicado a la venta de juguetes y electrónicos.

Por Leticia Ríos y Gerardo García