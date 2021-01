SSC-CDMX despliega mil 500 elementos para operativo Día de Reyes 2021

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó mil 200 policías con motivo del "Día de Reyes 2021" para reforzar las acciones de prevención, seguridad y vigilancia, en las 16 alcaldías, a fin de inhibir delitos de alto impacto y con el propósito de invitar a las personas a no asistir a lugares concurridos para evitar el contagio de Covid-19.

Se trata de policías de Proximidad, Metropolitana y Complementarias, en coordinación con las autoridades de las 16 alcaldías, y se apoyarán con patrullas, Unidades Especiales y los helicópteros del Agrupamiento Cóndores, con la vigilancia desde el aire; así como 300 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, que garantizará la movilidad y evitará el estacionamiento prohibido, además dará prioridad al paso de los servicios de emergencia.

El personal que participa en esta acción preventiva aplicará el protocolo de medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y el respeto a la sana distancia.

En lo que respecta al transporte público, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, terminales de autobuses, carreteras con los diferentes accesos y salidas a la ciudad, tendrán presencia policial, para evitar delitos como robo de pasajeros y transeúnte

Recomendaciones a Reyes Magos

La SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

También exhorta a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de tránsito; respetar los accesos vehiculares y peatonales; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

En el caso de los mercados populares y puntos específicos de venta de juguetes, la SSC realiza recorridos con personal adscrito a las alcaldías para la vigilancia y cumplimiento de los horarios y las medidas sanitarias para los vendedores y compradores, privilegiando el diálogo y con los perifoneos en los puntos donde pudiera haber concentración de personas.

Por: Carlos Navarro