Tiene PROFECO Jalisco una denuncia por irregularidades en venta de tanques de oxígeno

Al momento se reporta en la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Jalisco, sólo una denuncia sobre la venta de tanques de oxígeno, al confirmarse inconsistencia en los precios, reportó su titular, Sebastían Hernández.

“Recibimos ya una denuncia sobre ese tema, hace 15 días aproximadamente, debido a que en la recarga, no contaba con el precio… se realizó la visita y se colocaron sellos de suspensión por no contar y no ir con la Ley de Federal de Protección del Consumidor”