Escasos y caros los tanques de oxígeno en el AMG por pandemia y especuladores

El tanque de 682 litros ronda los siete mil pesos cuando su valor antes de la llegada de la pandemia COVID-19 a Jalisco era de dos mil 800 pesos, la alta demanda y poca oferta del producto lo ha encarecido, pero también juegan un papel en su precio los acaparadores.



Así lo reveló un proveedor de productos y equipos médicos en entrevista para Heraldo Radio Jalisco, aseguró que la demanda se ha disparado a tal magnitud que previamente vendía seis tanques por semana en promedio, hoy vende todos los que consiga en un mismo día.





“Ahorita los tanques están muy caros, acá en Aguascalientes los estoy pagando caritos, antes de la pandemia los tanques de 682 litros los conseguía en dos mil 800 pesos, ahorita literal en Guadalajara no hay nada, tengo que ir a otros estados a conseguir la mercancía, los tanques los estoy pagando en seis mil 200 pesos”, señaló el proveedor que pidió guardar el anonimato.





En un ejercicio realizado por Heraldo Radio Jalisco en búsqueda de la disponibilidad de tanques de oxígeno, de ocho proveedores contactados sólo el entrevistado contaba con ellos, pero no de manera inmediata, pues al momento de la llamada se encontraba en Aguascalientes, estado al que acudió para abastecerse, porque en Jalisco no hay existencia, el resto estaba en espera de la mercancía traída por otros proveedores, sin fecha y sin precio exacto.



Confesó el entrevistado que ha recibido ofertas por parte de acaparadores para comprar todo su inventario de tanques a un precio de siete mil pesos cada uno, pero señaló que a él no le parece ético, por lo que no accedió a su venta.



“La verdad me han estado buscando para comprar toda mi mercancía, hay gente queriendo acaparar toda la mercancía, pero la verdad no está bien, les digo que no les puedo vender todos, solo uno, yo sé que mucha gente los necesita”, afirmó.



Indicó que ahora el tema más importante es el de la disponibilidad, expuso el caso de la Ciudad de México donde los precios de los tanques oscilan entre siete mil 800 y ocho mil 500 pesos.





Un tanque de 682 litros puede durar dos días en el nivel más bajo del oxigenador, que es de 0.2; en cambio si el nivel de oxigenación del paciente es de emergencia o requiere traslado, un tanque puede durar una hora aproximadamente, en un nivel de 15 litros por minuto.

RICARDO GOMEZ