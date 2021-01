Médicos del IMSS alertan que no resistirán batalla contra COVID si la población no se queda en casa

Con el mensaje “si no nos ayudas, no vamos a resistir”, personal médico y de enfermería que combate el COVID-19 en el IMSS pidió a la población atender el confinamiento en sus domicilios para controlar la epidemia y evitar el colapso de los hospitales.

En un video de casi cuatro minutos, con imágenes en blanco y negro, los trabajadores aparecen en las áreas de hospitalización y platican su situación mientras laboran.

“Convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es terrible”, dice uno de los profesionales de la salud, quien porta overol de pies a cabeza, googles y una mascarilla para filtrar el aire.

Una trabajadora agrega que llevan 10 meses de trabajo sin parar en la atención de personas con coronavirus, lo que resulta agotador física y emocionalmente.

El gremio señala que en estos momentos los hospitales están llenos y quedan muy pocos ventiladores para atender a las personas que requieren intubación.

“Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor nosotros hemos dado todo por ti. Ahora, has algo muy simple, pero muy valioso: ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!”, si te cuidas. Nos cuidamos todos”.