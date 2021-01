Precandidatos del PAN a la gubernatura de SLP firman pacto de unidad con empresarios

A tres días del debate y a seis de la jornada electiva interna, Xavier Nava Palacios, Octavio Pedroza Gaitán y Marco Gama Basarte, firmaron con la Alianza Empresarial y organismos ciudadanos el “Pacto de Unidad Política a favor de San Luis Potosí”, donde se comprometen a respetar el resultado, pero también exigen que el proceso se blindado para evitar cualquier posibilidad de fraude.

En el documento que firmaron los tres precandidatos y como testigos el coordinador de la Alianza Empresarial, Manuel Antonio Castanedo de Alba; el presidente de la Coparmex y coordinador estatal de la plataforma “Sí por México”, Julio César Galindo Pérez y el secretario General de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, los contendientes se comprometen a que el ganador dará reconocimiento personal y público a los otros aspirantes e invitarlos a sumarse al esfuerzo de la candidatura; que cada una de las diferencias que pudieran suscitarse sean resueltas en el marco constitucional, legal y conforme a los estatutos del PAN; el compromiso de no beneficiarse con recursos públicos, usar trabajadores o bienes públicos durante su precampaña, no usar publicidad institucional a su favor ni usar recursos del partido en beneficio de algún precandidato; respetarse entre sí y no hacer señalamientos a medios donde se perjudique la precandidatura.

Así mismo, a la Comisión Organizadora Electoral del PAN le exigen que haga una auditoría al padrón y emitan los acuerdos necesarios para que sea exactamente el mismo que fue entregado a los precandidatos el día de su registro; se acrediten observadores electorales propuestos por la Alianza Empresarial de San Luis Potosí y miembros de la sociedad civil en los 44 centros de votación y 49 mesas receptoras que se instalarán el domingo; que la credencial de electora sea el único instrumento válido para ejercer el derecho de voto.

En caso de las urnas de segunda ronda, también piden que el paquete electoral con los votos de segunda ronda de votación no sea abierto ni manipulado de alguna forma y sea sellado de manera inmediata y firmado por los representantes de los precandidatos para ser enviados al Comité Directivo Estatal del PAN para evitar que en los traslados pueda darse una manipulación de los paquetes electorales. Para ello, proponen que los integrantes de la Alianza Empresarial puedan ser testigos y coadyuvantes en la cadena de custodia y para ello ofrecen 44 vehículos y choferes que trasladarían la paquetería al destino donde se haría el recuento de votos.

También que los paquetes electorales cuenten con el mayor número de elementos posibles de seguridad como cinta adhesiva, sobres que impidan la falsificación; las boletas electorales de primera y segunda ronda sean formadas por los representantes de los tres precandidatos; que se suscriba un acuerdo de bodegas y resguardo conforme a los estándares del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el material no pueda ser alterado, no se pueda tener acceso a él únicamente en presencia de los representantes de los tres precandidatos y ante notario público.

En el comento también los precandidatos piden que se garantice y haga público el número de personas militantes en cada centro de votación con derecho a voto; los acuerdos de voto en tránsito y, en su caso, de los representantes de cada precandidato, pues debe coincidir el número de boletas disponibles con el de las personas autorizadas con derecho a votar.

Noticias Relacionadas IMSS implementará la estrategia Oncocrean en San Luis Potosí

Posturas de los precandidatos

Xavier Nava Palacios resaltó el precedente que deja la firma del pacto y el esfuerzo de la Alianza Empresarial para San Luis Potosí que bien vale el esfuerzo, porque un gobierno de coalición será fundamental para enfrentar los desafíos nacionales e internacionales muy complejos.

"Cuando se establecen reglas claras y existe un piso parejo tenemos que sumar esfuerzos para que el resultado sea el que todos estamos esperando, no es solamente es el resultado de una candidatura interna, es mucho más amplio, tiene implicaciones más allá de un solo partido político, tenemos que ver por el resto de los integrantes de la coalición en San Luis Potosí”, subrayó.

Marco Gama Basarte afirmó que el pacto de unidad ayuda al proceso interno de Acción Nacional, da certidumbre a la ciudadanía y se anunció que el domingo estará sumándose a quien resulte ganador de la contienda, “también es fortalecer el proceso histórico del primer domingo de junio y que empieza en Acción Nacional este 10 de enero”.

Por su parte, Octavio Pedroza Gaitán dijo que con la suscripción del acuerdo están haciendo patente el compromiso de privilegiar el bien superior que se llama San Luis Potosí.

“Celebro y reconozco el gran esfuerzo de la Alianza Empresarial, no tengo ninguna duda que hoy más que nunca los potosinos tenemos un compromiso con la verdad, con la equidad, con la democracia, con la justicia y sobre todo con el futuro de nuestro estado”.

Reiteró además su absoluta convicción de conducirse en todo momento en apego estricto a la verdad, a la equidad, a la transparencia y a una conducta decente.

PERSPECTIVA EMPRESARIAL Y CIUDADANA

El ex gobernador y es senador, Teófilo Torres Corzo, presente en el evento, destacó la calidad y tamaño de los tres precandidatos panistas a la gubernatura por su disposición en la firma del convenio y dijo que diversos grupos ciudadanos han estado preocupados por el proceso interno de Acción Nacional, donde podían pasar dos escenarios: “o fracturarse, lo cual vendría a dar al traste con la alianza con el PRI y otros partidos, esto lo sentíamos todos los potosinos que había esa posibilidad; la segunda, que ganando uno de ellos dijeran los otros que no fue limpio, que hubo trampa, que se manejaron votos”, advirtió.

Por ello, dijo, la importancia de la participación de la Alianza Empresarial y liderazgos ciudadanos de impulsar la firma del pacto.

“Se trata de que no haya rompimiento y que tampoco nadie se dijera sorprendido cuando alguno de los tres gane la elección interna, lo único que buscamos es que las elecciones sean limpias, transparentes”, adujo.

El coordinador de la Alianza Empresarial, Manuel Antonio Castanedo de Alba señaló que son respetuosos del proceso interno del PAN y solamente son observadores, que no tienen preferencias ni inclinaciones hacia algún partido o candidato.

Por su parte, el presidente de la Coparmex y coordinador estatal de la plataforma “Sí por México”, Julio César Galindo Pérez señaló que México y San Luis Potosí necesitan de políticos comprometidos, con valores y principios que vean a la política como instrumento de servicio, “tenemos como única finalidad la unidad y la paz en San Luis Potosí”, sostuvo.

Añadió que los tres precandidatos panistas mandan una señal muy clara de que se puede construir la unidad entre los potosinos con cimientos fincados en la verdad, la congruencia y sobre todo de la democracia.

En su intervención, el secretario general de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero agradeció a los tres precandidatos su voluntad política y a la Alianza Empresarial su aporte a la creación del Convenio de Coalición “Sí por San Luis Potosí” que integran el PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular, “nos sentimos muy satisfechos de haber podido participar en la elaboración de este documento, pero sobre todo en que los acuerdos aquí plasmados garantizan un proceso limpio, transparente, democrático, hacia el interior del PAN”, indicó.