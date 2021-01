Felix Salgado Macedonio aseguró que se respetará su candidatura a la gubernatura de Guerrero

Felix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, señaló que ha estado recorriendo el estado, en el que Morena llevó a cabo su proceso interno con 18 aspirantes. Todos ellos, indicó firmaron documentos donde aceptaron respetar los resultados de las encuestas para seleccionar al abanderado del partido.

Yo salí arriba en las encuestas y por ende yo soy el coordinador de los trabajos para hacer el comité de la Cuarta Transformación, señaló.

Además, afirmó que no habrá "operación cicatriz", porque no hay "raspaduras o heridas", ya que es un proceso normal de selección, en donde algunos aceptarán el resultado y otros no, pero la idea es que acepten lo que se firmó al inicio.

Indicó que quienes no alcanzaron la nominación, deben de sumarse al quien ganó, ya que así lo indican los estatutos de Morena y también lo hizo la convocatoria.

Descartó que se realice alguna coalición con el PRD, debido a que no se consultó a la ciudadanía al respecto de esta alianza. Sin embargó, destacó la importancia que ha tenido el Partido de la Revolución Democrática en la lucha en contra del PRI.

La gente decide

Defendió el estudio de opinión que le dio el triunfo, ya que aseguró que fue transparente y además dio a conocer la voluntad del pueblo de Guerrero.

"Acá en Guerrero se le pregunta a la gente, quién quieres que sea tu candidato y la gente habla abiertamente", señaló el candidato.

Señaló que se va a registrar entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, y después dará a conocer su plan de gobierno. Adelantó que en éste será una prioridad la salud, al igual que restablecer la economía.

