Descarta Sheinbaum tomar descanso ante crisis por pandemia en CDMX

Ante la situación en la Ciudad de México por la emergencia sanitaria, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que pueda tomar un descanso o salir de vacaciones.



Lo anterior a pregunta expresa sobre la polémica que desató en redes sociales la imagen del Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, en playas de Oaxaca.



El principal vocero sobre la gestión de la pandemia a nivel federal habría viajado a Huatulco el 31 de diciembre y captado el 2 de enero en un restaurante de Zipolite.

Al respecto, la Jefa de Gobierno rechazó entrar al debate al considerar que el mismo López-Gatell tiene que dar sus propias explicaciones.



“… cada quien es responsable de decir, de hacer, y yo creo que él tiene que dar su explicación”, expuso.



Sin embargo, también alcanzó a decir:



“En nuestro caso creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva (López, Secretaria de Salud local); en el caso de (Eduardo) Clark (Director General de Gobierno Digital), porque es todo el equipo realmente, estando la situación de la Ciudad como está no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso”.



Incluso habló de la importancia de estar todo el tiempo atendiendo la emergencia sanitaria.



“Hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad, pero yo le tengo todo el respeto al doctor Hugo López-Gatell, la verdad, y él tiene que informar a la ciudadanía.



“Yo creo que él tiene que contestar, no creo que yo deba entrar en esta polémica, no lo voy a hacer y cada quién se forma una opinión y en el caso del doctor López-Gatell pues él tiene que informar a la ciudadanía”, atajó.



También precisó que las reuniones con el gobierno federal no se vieron afectadas, pues siempre existen representantes.