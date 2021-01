Retiran 150 casas de campaña que estaban vacías en el Zócalo

Alrededor de 150 casas de campaña, que estaban vacías sobre la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y pertenecían al Campamento México, fueron retiradas por las autoridades capitalinas, informó la Secretaría de Gobierno local (Secgob).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que fue con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por Coronavirus (Covid-19), así como evitar la estancia de personas en situación de calle o posibles conflictos dentro del campamento.

"Es importante destacar que no se retiró a ninguna persona que estuviera pernoctando en el lugar.

Libre manifestación

"Para garantizar el derecho a la libre manifestación, estuvo presente la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, un notario público que certificó que únicamente fueran retiradas casas de campaña vacías", explicó la Secretaría.

Personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secgob, elementos de la Subsecretaría de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios, personal de las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la función de estos últimos se acotó a supervisar las medidas de seguridad.

Campamento México

Tras el retiro de las casas de campaña vacías, integrantes del Campamento México respondieron de forma violenta con extintores, gas lacrimógeno y palos contra los trabajadores de Servicios Urbanos. "No obstante, el personal del Gobierno capitalino no cayó en provocaciones y no hubo necesidad de la intervención de los elementos de la SSC", agregó la Secretaría de Gobierno.

El pasado 14 de noviembre de 2020, el Frente Nacional Anti AMLO (Frenaaa) levantó el plantón que tenía en esta plancha desde el 13 de septiembre.

Sin embargo, una disidencia decidió mantenerse en este perímetro del Centro Histórico, siendo de estos las casas de campaña vacías que fueron retiradas.

Por Carlos Navarro