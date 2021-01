Recuperamos lo perdido en percepción de la corrupción, no estamos avanzando: experto

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, de la organización Transparencia Internacional, no significa que se está avanzando en el tema, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, quien destacó que México se está recuperando.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, el especialista explicó que es positivo este avance, sin embargo aún falta para recuperar la calificación máxima que ha tenido el país, la cual fue en 2014 con 35 puntos en la escala de 0 a 100.

Lo que se registra a nivel internacional es positivo aunque no suficiente, ni siquiera para recuperar los niveles de 2014. Estamos en 31 puntos, nuestra máxima calificación histórica había sido de 35, en una escala que va de 0, que sería la peor calificación, a 100.

De acuerdo a las cifras del estudio México mejoró su posición, pues subió seis lugares respecto del ranking del 2019, y pasó del sitio 130 al 124 de entre 180 países evaluados. A pesar de ello, nuestro país aún es el peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

No es motivo para echar las campanas al vuelo. Es cierto que se detuvo una caída que ya llevaba varios años pero la verdad es que mientras no rebasamos los niveles de 2014, que es donde empezamos la historia reciente de este instrumento, yo creo que estamos recuperando lo perdido, no estamos avanzando.