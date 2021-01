‘Clausuran’ metro de MTY: Reclaman por foco de infección… “¿Por qué el transporte sÍ y nuestros negocios no?

Monterrey, México (27/01/2020). – Poco más de una decena de integrantes del Cluster del Entretenimiento clausuraron simbólicamente la estación del metro Cuauhtémoc esta mañana del 27 de enero, en protesta hacia las autoridades que ayer desairaron su petición de reabrir sus establecimientos.

Los manifestantes se posicionaron en punto de las 7 de la mañana frente a la entrada principal de la estación, en donde sostuvieron una manta con algunos de sus reclamos.

El sentido de la protesta fue evidenciar que mientras ellos cuentan con todos los protocolos y siguen los lineamientos de las autoridades en salud para proteger a sus clientes, en el caso de los salones de fiestas, y usuarios, en el caso de los gimnasios, el Sistema de Transporte Metrorrey no cumple con todas las medidas.

Los presentes señalaron que en las estaciones no se cuenta con tapetes sanitizantes, no se toma la temperatura a los usuarios, no se respeta la sana distancia y muchas personas ignoran el uso del gel antibacterial.

Por lo anterior, los integrantes del Cluster condenaron que el transporte público es un foco de infección y siga en operación mientras sus negocios no.

Aunque anunciaron que este día el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la O Cavazos, se comunicará con ellos para revisar sus solicitudes, los manifestantes no descartaron realizar un mega plantón este miércoles frente al Palacio de Gobierno en punto de las 2:00 de la tarde.

