¿Vacunas anti-covid son efectivas ante nuevas cepas? Experto de la UNAM explica

La farmacéutica Moderna confirmó que su vacuna contra el Covid-19 genera una respuesta inmune contra las dos nuevas variantes del virus detectadas en Reino Unido y Sudáfrica.

A pesar de que esta farmaceuta se convierte en una de las primeras en confirmar que su componente es efectivo ante las variantes del SARS- CoV-2, esta podrá ser usada en México sólo si se cumplen los requisitos necesarios para la aprobación de la Cofepris.

Así lo ha explicado Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor de la Facultad de Medicina.

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el experto recordó que esta vacuna ya es usada en otros lados del mundo.

Por otro lado, refirió a Sputnik V, una vacuna que de acuerdo al investigador, siempre ha estado involucrada con intereses políticos.

Por otro lado, destacó que en medio oriente, Hungría, Rusia, Venezuela, Paraguay y Argentina son algunos de los países que ya la tienen.

Sin embargo, aseguró que estos países no destacan por ser impecables en sus instituciones regulatorias, por lo que es positivo que la Cofepris analice la Sputnik V.

A mi no me parece conveniente estigmatizar o sugerir que no va a funcionar, y decir sólo que nacionalidades sí o no; estamos en una necesidad de vacunas, hay que hacer todo para que se apruebe correctamente”, puntualizó.