Continúa conflicto entre AMLO y el INE; funcionarios de Morena defienden las "mañaneras"

En esta emisión de Ruta 2021, Alejandro Cacho señaló que aún continúa el conflicto entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacinoal Electoral (INE) por la transmisión de las "mañaneras", y su posible influencia en las votaciones.

Cacho indicó que el INE pudo resolver que, el presidente, los gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos en general, no pueden pronunciarse sobre las elecciones para que la competencia no sea parcial, sin embargo, "López Obrador insiste en hablar y no la pondrá fácil".

Defiende la mañana

Luego de la decisión, la Alianza "Va por México" integrada por el PRI, PAN y PRD, celebró la decisión que calificó como un triunfo de la democracia, sin embargo, el presidente de Morena, Mario Delgado, insiste en que hay censura contra el presidente López Obrador, y afirmó que impugnarán ante el Tribunal Electoral.

En el espacio de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Delgado señaló que la mañanera es un instrumento propaganda-gubernamental equiparable a los spots que no había antes o un mecanismo de información, por ello, es muy difícil no marcar una línea entre lo político y las acciones de gobierno.

Por otra parte, Sergio Luna Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, defendió la Mañanera, y afirmó que en las conferencias del presidente puede ser cuestionado, y acusó de irregularidades a Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.

"Hay varios irregularidades en lo que se llevó a cabo, en lo que Ciro Murayama viciaron el proceso de lo que se llama efecto corruptor", dijo Luna Gutiérrez en el espacio de Jesús Marín Mendoza Noticias Relacionadas Indira Vizcaíno ganaría en Colima si hoy fueran las elecciones

A respecto, el representante del Morena explicó que es algo que la Suprema Corte ha establecido cuando una autoridad investigue, resuelva el asunto y se pronuncie de manera pública prejuzgando sobre el mismo.