Divorcios vía remota son posibles en la CDMX; Congreso pide informar sobre esta opción

El Congreso de la Ciudad de México exhortó al Poder Judicial de que implemente mecanismos de difusión amplios y generales sobre las alternativas para tramitar en vía remota procedimientos de divorcio incausado y jurisdicción voluntaria, para evitar largas filas afuera de los juzgados.

Así lo puntualizó la diputada de Morena, Marisela Zúñiga a través del punto de acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por la Comisión Permanente, en el que resaltó que ante el alto riesgo de contagio que existe en la actualidad por coronavirus, es imperante encontrar opciones al respecto.



Zúñiga Cerón aseguró que a raíz del semáforo rojo algunos trámites y juicios se ven altamente afectados, ya que se retrasan considerablemente, lo que aumenta la incertidumbre que tiene la ciudadanía al momento de iniciar un juicio, o en su caso saber en qué etapa va el que ya tramitaron antes de la pandemia.

“Este tipo de situaciones se vivió el año pasado, cuando pasamos a semáforo naranja y los juzgados de la Ciudad de México abrieron sus puertas, la ciudadanía hacia enormes filas de hasta dos horas para poder entrar a las instalaciones, aun sabiendo que podían ser contagiados por el virus, ellos estaban ahí para poder tener una resolución”, indicó. Noticias Relacionadas Restauranteros piden ampliación de horario para trabajar en la CDMX

Feminicidios: Asesinan a dos estudiantes en las últimas 24 horas en Oaxaca y CDMX

La legisladora reiteró que, aunque ya se han implementado diversos trámites en línea como son el divorcio y la jurisdicción voluntaria, a fin de que estas largas filas ya no se hicieran, falta una debida difusión de estos mecanismos, ya que, actualmente la población capitalina no conoce o no sabe cómo realizar dichos procedimientos.

Por: Jorge Almaquio