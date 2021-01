Pruebas contra Cienfuegos son inválidas, insiste Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero insistió que las pruebas presentadas por la Administración de Control de Droga (DEA) de Estados Unidos, contra exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, son inválidas.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que la investigación de la DEA comenzó desde 2013, sin embargo, esta presenta algunas incongruencias. Destacó que por esta razón la justicia estadounidense retiró los cargos por lavado de dinero y narcotráfico contra el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, y permitió que regresara a México.

Yo tengo la convicción de que la pruebas que me mandaron son absolutamente inválidas.

Durante la conversación Gertz Manero, dijo que emprenderá un juicio internacional contra la DEA y quienes están involucrados en el caso contra Cienfuegos, esto con el objetivo de conocer por qué retiraron los cargos en su contra.

Sin embargo, apuntó que el gobierno de México, por medio de la FGR, seguirá trabajando con Estados Unidos en las labores de seguridad. Señaló que este sólo es un caso que no evitará que sigan colaborando para detener al crimen organizado.

Nosotros no haremos un escándalo, eso no ayuda y no resuelve los problemas con la delincuencia.