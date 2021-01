‘El virus es algo muy serio’: Testimonio de enfermera

“Yo no me rindo, sin embargo, espero que la gente entienda que esto no es un juego ni algo pasajero”, aseguró Noemí Pérez López, auxiliar de enfermería, quien lleva nueve meses en la atención directa de pacientes con COVID-19.

Su labor es clave, por dar la primera atención a los pacientes en cada turno. Junto a sus compañeros, revisa signos vitales, saturación de oxígeno, medicamentos, baña a los enfermos, y en el caso de los pacientes intubados, vigila la sedación y uso de equipos correctos.

Noemí era eventual, hasta que en abril la llamaron para reforzar la plantilla del Hospital General de Zona del IMSS número 24 Insurgentes, en la Ciudad de México, pues muchos trabajadores con factores de riesgo fueron enviados a casa.

En nueve meses, la labor ha sido incesante, con el hospital lleno y la frustración de ver a quienes vacacionan o salen de fiesta en el momento más crítico de la pandemia.

“La verdad ya ni he sentido en qué momento fue el pico de la epidemia, creo que todo el tiempo hemos estado igual”, confesó Noemí, aunque señaló que una diferencia es que ahora, han tenido escasez de algunos medicamentos como sedantes.

Lo más duro de la jornada diaria es atender a los pacientes que, pese a su estado crítico, ni ellos ni sus familias aceptan la intubación.

“He visto muchas defunciones, pero acompañar a las personas cuando sienten que ya no pueden con el dolor y la fatiga, es muy difícil”.

El apoyo psicológico, familiar y la unión de sus compañeros han sido clave para aguantar, y que las cosas no se vengan abajo, aseguró Noemí, quien tiene un hijo.

Resaltó que la mayor satisfacción es ver que los pacientes sean dados de alta, aunque reconoció que aún está lejos el final de la emergencia.

“No quiero ser negativa, pero se dice que viene lo peor, me da mucho miedo pensar eso, porque se contagian muchos compañeros", confesó.

Por Gerardo Suárez

