Cienfuegos: No es contra mí, es contra el ejército

El ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificó como calumnias las acusaciones que realizaron las autoridades de Estados Unidos en su contra y aseguró que estas van más allá de su persona y su familia, pues atentan contra las instituciones armadas y el Estado mexicano.

Al rendir su declaración, el pasado 9 de enero, 52 días después de arribar a México tras ser entregado por autoridades estadounidenses, el General aseguró que fue afectado en su prestigio y liderazgo.

“Nunca he recibido un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga, no tengo empresas, no soy socio ni inversionista de ningún negocio", aseguró ante la FGR.

Cienfuegos calificó de ridículas e incongruentes las supuestas comunicaciones que, según EU, tuvo con el narcotraficante Daniel Silvia Garate (H-9), y señaló que fueron inventadas por el delincuente para engañar a su jefe (Juan F. Patrón H-2) para obtener cantidades millonarias.

El ex funcionario aseguró que los mensajes del 4 de enero de 2017 “rayan en la estupidez” porque se asegura que se realizará un "golpe de Estado" y un levantamiento en armas.

En entrevista con El Heraldo de México, el ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, señaló que las relaciones entre México y EU están muy dañadas, y de continuar así, los cárteles de la droga van a operar con más impunidad y mayor fuerza, lo que se traduce en más violencia en México y más drogas hacia EU y aseguró que los agentes de la DEA se sienten frustrados por la manera en que el presidente López Obrador se expresó de ellos.

