Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 15 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación preescolar. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 15 de enero para preescolar. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás palabras y expresiones en inglés. Explorarás señalizaciones de la vía pública. Reconocerás el significado de algunas partes del cuerpo por su nombre en inglés. Identificarás señalamientos para el salón y su uso.

Are you taking care of you?

Remember to keep in mind these recommendations.

¿Te estás cuidando?

Recuerda tener en cuenta estas recomendaciones.

¿Qué hacemos?

Nicolas has prepared a video to greet you, watch the following video to see what it is about.

Nicolas ha preparado un video para saludarte, observa el siguiente video para ver de qué trata.

Nicolás te recordó diferentes expresiones de saludo y despedida que puedes usar. Escucha y observa el siguiente video para recordar más señalamientos, a través de una canción.

Traffic song

Before you cross the street, you must stop, wait and then go. / Antes de cruzar la calle es muy importante parar, esperar, y después avanzar. Con el siguiente juego que es de la ruleta, de forma divertida vas a practicar las señalizaciones.

Juego señales

Este juego lo puedes realizar solo necesitas tres hojas de color, una verde, una amarilla y una roja.

Si cuentas con patio puedes hacer este juego ahí o bien pídele a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te apoye en hacer un espacio libre de muebles o cosas que te puedan lastimar, y coloca las hojas en el piso.

Observa las hojas y al escuchar la pista de la canción, baila o simplemente camina alrededor de ellas, como si fuera el juego de las sillas, cuando la canción pare, toma una hoja y dependiendo del color dirás el significado del color en el semáforo.