No queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones en el Caso Cienfuegos: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que en el caso del General Salvador Cienfuegos no se aceptará la fabricación de delitos ni venganzas y, mucho menos, algún tipo de intimidación.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que el gobierno de México se encuentra receptivo en caso de que Estados Unidos tenga más información sobre otras personas que se mencionan directamente en el expediente de Salvador Cienfuegos.

“Estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos. No queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones, somos un país libre, independiente y soberano. Agradecer mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento, de lo que consideramos nosotros, fue un error”, afirmó.

López Obrador consideró que con el caso de Salvador Cienfuegos se intentó afectar la relación de México y Estados Unidos.

“Se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió, se repuso el procedimiento y éste es el resultado. Como es un asunto muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho el Gobierno de la República ni a sus instituciones, entonces por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo”, explicó.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto