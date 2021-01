Los retiros por desempleo son preocupantes para el mexicano que vive al día: CEEF

Los retiros de recursos de las afores por desempleo continúan creciendo, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en el mercado laboral.

En los primeros nueve meses del año, un millón 349 mil 621 trabajadores retiraron de sus afores una suma récord de 14 mil 377 millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 67.9 por ciento.

Ante este complejo panorama, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF) explicó que es preocupante el tema de los retiros en el panorama del trabajador promedio en México.

Se debe resolver el problema del ingreso en el presente para mandarlo al futuro, estos retiros son ingresos que no tendrán para su pensión que de por sí ya es muy baja y no sirve para tener una vida digna después de los 60% años de edad", aseveró para El Heraldo Radio.

Fue durante una entrevista radiofónica con Javier Solórzano para "El referente informativo" que el titular del CEEF destacó que es alarmante que se tome esta decisión, misma que podría ser contraproducente para la vida del trabajador ya retirado.

La cifra de trabajadores que retiraron sus ahorros incluso ya superó lo que sacaron en todo 2019, cuyo monto fue de 12 mil 31 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Es preocupante y no creemos que sea la decisión, pues lo retiran y lo tendrán que aportar, lo cual no es aplicable cuando la gente vive al día y no es un trabajo formal”, aseguró para El Heraldo Radio.