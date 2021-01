Héctor Astudillo llama a respetar aplicación de vacuna contra Covid a personal médico

El gobernador Héctor Astudillo Flores hizo un llamado a respetar el protocolo establecido para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, en donde se establece que será el personal médico que atiende en primera línea a enfermos de este padecimiento.

A este respecto señaló que está muy atento a todo el proceso; dijo que es criticable "que alguien quiera lograr vacunarse si no está en la línea de trabajo de tratamiento de los enfermos de Covid", aunque trabaje en alguna instancia del Sector Salud, advirtiendo que están ubicados quiénes han incurrido en esta práctica.

En su intervención, el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos informó que en el corte de ayer, se alcanzó un avance del 31% en este proceso, en las diferentes instituciones del Sector Salud.

En relación a la situación de Guerrero, el mandatario estatal dio a conocer que del 18 al 31 de enero, el estado permanecerá en Semáforo Naranja, destacando que ha habido un aumento en los números relacionados con los indicadores estipulados en esta medición federal.

"Sin duda, ha ido creciendo el número de contagios y también el número de utilización en los hospitales. Estas no son noticias buenas, no son noticias halagadoras; sí vamos a conservarnos en semáforo naranja, pero los puntos han subido, han un subido para mal, no para bien", añadió.