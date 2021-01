Reparten casi 10 mil vacunas en NL; solo entre hospitales públicos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que las 9 mil 750 vacunas anti-covid que arribaron ayer al estado, fueron repartidas para 12 diferentes hospitales privados en Nuevo León, durante la madrugada de este miércoles.

Se trata de la tercer dotación de vacunas que ha recibido Nuevo León, pero la primera en la que no se incluye al personal médico de los hospitales privados del estado.

En la recepción, de las vacunas el Secretario de Salud les pidió una disculpa a los médicos y enfermeras asegurando que en el próximo lote si serán considerados.

Las vacunas llegaron primero al aeropuerto de la cuarta región militar, donde fueron resguardadas en el Hospital OCA y se hizo entrega de las dosis a las 4.30 de la madrugada, en un acto encabezado por el General Carlos César Gómez López, comandante de la Séptima Zona.

La vacunación quedaron a cargo de los directores en los hospitales públicos, que son el Hospital de Juárez, Sabinas Hidalgo, Regional ISSSTE, Metropolitano, Materno Infantil y los de Zona 67, 33,17,25,6,4 y Hospital Universitario.

Sobre la exclusión de los hospitales privados, el Rector de Tec Salud, Guillermo Torre se pronunció en redes sociales, lamentando que no se les incluya pese a la labor que han hecho coordinados con la autoridad.

“Hospitales privados en Nuevo León sin vacunas asignadas este ciclo. Es un tema federal. En Tec Salud hemos atendido más de 2 mil 500 pacientes hospitalizados, con mortalidad de 10 por ciento y trabajando para traer pruebas, rayos X y vacuna. Solo puedo parafrasear a Michelle Obama: “when they go low, we go high””, lamentó.

Algo en lo que también coincidió la misma autoridad; de la O Cavazos señaló que los profesionales de los privados han sido “grandes aliados”, aunque aclaró que estaba fuera de control del estado.

“Yo creo que todo el personal de salud que atiende paciente Covid debe recibir la vacuna”.

Por: Daniela García