Raciel Pérez pidió a los servidores públicos no participar en actos públicos en horarios de trabajo

El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, hizo un llamado a servidoras y servidores de la administración a no participar en actos públicos dentro de horarios de trabajo y señaló que vigilará que no se desvíen recursos para procesos electorales.



En conferencia de prensa, el alcalde aclaró que el audio que involucra al secretario del ayuntamiento Miguel Ángel Bravo Suberville en actividades partidistas fue editado de manera dolosa para dañar la imagen del gobierno de Tlalnepantla. Dijo que el funcionario no infringió ninguna ley, porque lo hizo fuera del horario laboral y sin desviar recursos municipales.



Pérez Cruz aseguró que no se va a tolerar que ninguna servidora o servidor público desvíe recursos o utilice programas municipales con fines electorales y serán notificados a través de circulares para que no se violente esta situación. Precisó que todos los trabajadores podrán hacer uso de sus derechos políticos fuera de su horario laboral.



Por su parte, Miguel Ángel Bravo Suberville, dijo que pedirá licencia en la próxima sesión de cabildo para separarse de su cargo como secretario del ayuntamiento, ya que participará en el proceso interno de su partido por una diputación federal.



“No sería ético esperar el resultado de mi partido ostentando un cargo público, por eso solicitaré licencia por 60 días para dedicarme a cuestiones partidistas, a esperar que mi instituto político defina a los precandidatos”, aseveró.



Señaló que “el presidente nos ha invitado a los que tengamos aspiraciones o vida política a hacerlo fuera del horario laboral y jamás he utilizado mi cargo para condicionar esfuerzos políticos”.

Por Pablo Cruz Alfaro