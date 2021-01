Arriba a Oaxaca primer lote de vacunas contra COVID-19

Este martes arribó a Oaxaca un lote con 19 mil 500 vacunas Pfizer contra el COVID-19, como parte de la primera etapa de suministro del biológico en el territorio estatal, el cual será utilizado para inocular al personal sanitario que se encuentra en la primera línea de batalla contra la pandemia, así lo informó el Dr. Juan Carlos Márquez Heine, subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y responsable del proceso de vacunación y del manejo de la pandemia en la entidad.

Igualmente dio a conocer que, a partir de mañana, el cargamento de inmunización será distribuido en un universo de 49 hospitales incorporados a la red de notificaciones de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de los cuales 26 fueron reconvertidos a nosocomios COVID-19; mientras que los otros 23 fueron elegidos debido a que a lo largo de la emergencia sanitaria se sumaron a la atención de pacientes positivos y sospechosos del virus.

Destacó que la logística de la aplicación de dosis se llevará a cabo en un máximo de cinco días, para lo cual se instalarán módulos de vacunación en las unidades médicas antes mencionadas, compuestas de células (cada una con dos profesionales de enfermería y un capturista); la cantidad de éstas dependerá del número de inmunológicos que se aplicarán por día.

Señaló que la estrategia de vacunación será sectorial, esto abarca a enfermeras, enfermeros, personal médico, laboralistas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros, trabajadores de limpieza, personal de ambulancia, manejador de alimentos, trabajo social, y demás áreas que están al frente de la atención a la emergencia sanitaria; lo que incluye personal con o sin seguridad social.

Márquez Heine advirtió también que, dentro del protocolo de seguridad para evitar la duplicación en la aplicación del inmunológico, las y los vacunados deberán identificarse con la Clave Única de Registro de Población (CURP); asimismo, todo el plan de vacunación se llevará a cabo con transparencia, honestidad, respeto a los derechos de las personas, igualdad y con escrito apego a las normas de la Secretaría de Salud Federal.

Por su parte, el Dr. Alejandro Svartch, representante de la Secretaría de Salud del Gobierno de México y responsable de todo lo concerniente a la distribución y vacunación, detalló que cada contenedor Pfiezer está compuesto por 95 frascos, cada uno incluye cinco dosis. Explicó que en esta primera etapa de la vacunación, se protegerá a un total de 18 mil 683 trabajadores, quienes tienen el mayor riesgo de contagio. Las dosis extras (817) se utilizarán para el resto de personal sanitario que no se encuentra precisamente en la atención directa de pacientes con síntomas relacionados al virus SARS-CoV-2.

Foto: Especial

Especificaciones

Detalló que cada caja de inmunológicos contiene un termómetro electrónico para monitoreo permanente, vienen con ultra congelación y hielo seco, misma que se mantiene a menos 70 grados centígrados, con el fin de garantizar la seguridad térmica y calidad del producto biológico.

Hizo énfasis en que la vacunación será universal y gratuita para todas las personas en forma progresiva, dependiendo de la producción y entrega por parte de las farmacéuticas al país y al estado. En la siguiente fase se concluirá con todo el personal de salud, y de ahí se abarcará a los grupos vulnerables, principalmente las personas mayores de 80 años.

Finalmente, el Dr. Márquez Heine hio un llamado a la población oaxaqueña a no bajar la guardia, “la llegada de las vacunas a la entidad es una esperanza, sin embargo, no es momento de descuidar o confiarse, es necesario que todas y todos continúen con el reforzamiento de las medidas sanitarias y evitar salir de casa si no es necesario”.