Tlalnepantla aplicará multas por utilizar bolsas de un solo uso

El ayuntamiento de Tlalnepantla aplicará multas que van de 860 a 4 mil 304 pesos para los establecimientos que proporcionen a sus clientes plásticos de un solo uso, que están prohibidos a partir del primer día de este año en el municipio, informó Mitzi Alicia Anda Ruvalcaba, Directora de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad.

En el Estado de México no se prohíben los plásticos, debido a que se está trabajando en una normatividad que prioriza su reducción, reuso y reciclaje, informó Susana Libién Díaz González, directora general de Manejo de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

Sin embargo, señaló que la dependencia recomendó a los municipios promover la reducción del consumo de estos materiales, su aprovechamiento y disposición final adecuada; y dijo que serán respetuosos con aquellos que decidieron prohibirlos y establecer sanciones económicas.

En Naucalpan, el uso de plásticos está prohibido desde el 2019, con sanciones de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), es decir hasta cuatro mil 223 pesos; determinadas por un juez calificador. El bando municipal de Huixquilucan contempla restricciones, pero sin multas.

La titular de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla, señaló que el año pasado se aprobó el Reglamento de Sustentabilidad Ambiental, que prohíbe proporcionar a los consumidores bolsas de plástico, uniceles y popotes; desde entonces se trabaja con los empresarios en soluciones innovadoras que no dañen el medio ambiente.

La funcionaria destacó que durante el semáforo rojo de la pandemia, Tlalnepantla no realizarán operativos de supervisión.

“Nuestro propósito no es sancionar al empresario, conocemos la difícil situación económica por la que se está atravesando. En semáforo rojo no forma parte de las actividades sustantivas, no estaremos acto de molestia, pero en cuanto haya oportunidad se harán las inspecciones”.