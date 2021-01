Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 11 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 11 de enero para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este lunes.

3° Grado

Valores

Mi viaje emocional: de la agitación a la calma

Aprendizaje esperado: Observa y diferencia cuando está agitado y cuando está en calma. Describe cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar los sentimientos que provocan agitación y calma a tu cuerpo.

Lee y reflexiona sobre la siguiente situación:

Lucy se encuentra en su salón de clases, se le nota algo desesperada y la razón está en que no logra encontrar su Diario de aprecio y gratitud, en el que había hecho una de sus tareas.

Después de buscar por todos lados, Lucy suspiró y dijo en voz alta mientras golpeaba fuertemente el piso con sus pies, ¡No puede ser! ¡Aquí lo dejé! ¡Ay, no, ahí había anotado bastantes ideas que hemos platicado durante las sesiones!

Lucy se quedó quieta por un momento y percibió un sonido extraño.

¿Qué será ese sonido? ¿De dónde vendrá?

Lucy se sorprendió y espanto un poco al darse cuenta de que ese sonido raro en realidad era su corazón latiendo fuerte y muy acelerado.

Lucy le pregunto a algunos de sus compañeros, con la esperanza de que alguien supiera algo, pero ninguno había visto su diario.

Como Lucy no se sentía muy bien de ánimo, se sentó y recargo su cabeza en la mesa.

Mientras tanto Adriana, entra al salón muy contenta como siempre y saluda a todos los presentes.

- ¡Hola niñas y niños, que gusto me da verlos! ¿Cómo están? hoy estoy contenta porque le traigo una sorpresa a la Lucy, bueno, a ustedes también, pero Lucy se pondrá feliz y ustedes también.

Adriana se da cuenta que Lucy, no le está prestando mucha atención y que está recargada en la mesa. ¡Hola Lucy! ¿Qué tal te va?

- ¡Fatal Adriana, no encuentro mi diario de Aprecio y Gratitud, donde he anotado todo lo que hemos visto en Educación Socioemocional! ya busqué por todos lados y nada. ¡Tenía cosas súper importantes ahí! por más que intentó calmarme, no dejo de escuchar mi corazón latir y latir y eso no me deja pensar dónde pude haberlo dejado.

-Ya veo Lucy, ¿Te acuerdas de que hemos hablado de volver a la calma antes que cualquier otra cosa?

- ¡Pues yo estoy en calma! escucha mi respiración para que veas que estoy calmada.

- La verdad, yo te veo totalmente en el lado contrario a la calma, te veo agitada, veamos si podemos ayudarte.

-Bueno, está bien, aunque yo estoy calmada.

-Si tú lo dices.

Artes

Recordando aprendizajes bidimensionales

Aprendizaje esperado: Observa distintas manifestaciones artísticas y visuales en formato bidimensional, para reconocer sus semejanzas y diferencias.

Énfasis: Reconoce distintos tipos de figuras planas: geométricas, naturales, abstractas o figurativas para representar una situación de la vida cotidiana que le sea significativa, a partir del concepto de bidimensionalidad.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás diversas manifestaciones bidimensionales, identificando semejanzas y diferencias para reafirmar el concepto de bidimensionalidad.

¿Qué hacemos?

Recapitulemos algunos aspectos de lo que aprendimos antes del periodo vacacional.

Recuerda que el eje principal del bloque fueron las producciones bidimensionales, que conocimos a través del tiempo, los diferentes estilos artísticos, las vanguardias y con apoyo de maestros especialistas aprendiste técnicas y los materiales que se utilizan.

Observa el siguiente video.

¿Qué es el arte?

Recursos educativos digitales (Qué es el arte): Sistema de información @prende. (aprende.edu.mx)

https://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/improvisacion-comedia-del-arte-519.html

Reflexión del video.

El arte es parte del ser humano y tiene una finalidad estética y de comunicación.

Expresa sentimientos e ideas.

Existe el arte académico que requiere de un estudio formal.

El arte popular nace y se crea de las vivencias y experiencias del pueblo.

Realiza las siguientes actividades.

“Las artes visuales”

Existen diferentes manifestaciones artísticas en donde el hombre a través del tiempo se ha podido expresar como la danza, el teatro, la música y las artes visuales.

Recuerda que las manifestaciones plásticas son aquellas cuyos productos u obras finales son tangibles, es decir, son reales y se pueden ver y/o tocar.

Las artes visuales hacen uso de las imágenes mostrándonos diferentes formas de ver el mundo, en diferentes épocas y estilos gracias a la información de las tecnologías.

Aprende más, observando el siguiente video.

“Presentación”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/presentacion-del-curso-168.html

Ciencias Naturales

¿Cómo participa el sistema digestivo en la nutrición?

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Explicar el proceso general de la absorción y transporte de nutrimentos.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás lo que aprendiste acerca de la nutrición y cómo tu cuerpo absorbe los nutrimentos aprovechándolos de manera que estés en perfecto estado y puedas hacer todo lo que más te gusta, como jugar tu juego favorito, aprender sobre temas interesantes y practicar deportes.

Has aprendido muchas cosas sobre tu cuerpo, qué órganos lo componen, cómo funciona y qué debes hacer para cuidarlo; así que ahora estas preparado o preparada para integrar los conocimientos y elaborar un modelo que represente cómo es que digieres los alimentos, cómo se absorben los nutrimentos y cómo desechas lo que tu cuerpo no necesita.

¿Qué te parece si para comenzar recuerdas algunos aspectos importantes del proceso de nutrición?

Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la nutrición?

2. ¿Qué procesos intervienen en la nutrición?

2. ¿Qué Sistema participa en la digestión?

3. Sistema circulatorio.

4. ¿Qué es la excreción?

¿Qué hacemos?

Durante las vacaciones, a través de las redes sociales se recibieron varias preguntas de niños y niñas de toda la República Mexicana que se quedaron con algunas dudas. Un ejemplo de ello son los alumnos de tercer grado de la escuela Francisco y José Curiel Ramos, de Nogales, Sonora. Ellos preguntan ¿Qué pasa si no masticamos bien los alimentos?

Lenguaje

Repasando, ando

Aprendizaje esperado: Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea al redactar reglas.

Énfasis: Uso de verbos en infinitivo en oraciones impersonales.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás el tema del uso de verbos infinitivos en las oraciones impersonales.

Espero que hayas disfrutado de estas merecidas semanas de descanso y que hayas tenido la oportunidad de decirle a tus familiares y amigos cuánto los quieres.

Deseo que este año que empieza, esté lleno de buenas noticias y que logremos todos juntos levantarnos y seguir adelante.

El 2021 pinta para ser un año de logros y alegrías, ¡hagámoslo realidad!

En los próximos días realizarás un repaso de algunos temas que revisamos en la primera etapa de las sesiones.

Esto del año viejo y el año nuevo, permite recordar una fábula muy graciosa.

La lectura se llama “Concurso de viejos” y se encuentra en el libro de lecturas de tercer grado, página 84. ¡Disfrutarla!

4° Grado

Valores

En el baúl de los recuerdos. Primera Parte

Aprendizaje esperado: Reconoce cuando está agitado y cuando está en calma, así como la situación que provocó dicho estado de ánimo. Describe cómo se expresan ambos estados de cuerpo, voz y conducta:

Énfasis: Reconoce cuando está agitado y cuando está en calma, así como la situación que provocó dicho estado de ánimo. Describe cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta.

¿Qué vamos a aprender?

Harás un repaso de lo visto en Educación Socioemocional.

¿Qué hacemos?

Inicia la sesión recordando las emociones que se han venido trabajando.

El estar agitado no solo se refiere a lo físico. También dentro de tu mente puedes agitarte. Normalmente a casusa del estrés o algún cambio de ánimo fuerte, como el enojo.

Por ejemplo: la desesperación que te puede generar el perder tu cuaderno de notas, has trabajado mucho en él y no lo ves por ningún lado. Hasta te puede doler la cabeza de solo pensar que se perdió.

Este tipo de frustración te puede llevar al estrés, cuando las cosas no salen como quieres, tiene ese efecto. Es como una botella. Cuando la mente está en calma, todo ésta claro. Pero si el estrés o el enojo ataca, comienza a agitarse los pensamientos se remolinean por todos lados y no puedes concentrarte. Todo pierde claridad.

Observa el siguiente video para conocer más sobre ¿Qué es el estrés?

Regresa el lugar de paz.

https://youtu.be/ku4WkE2O6CIhttps://youtu.be/ku4WkE2O6CI

Artes

Recordemos la tridimensionalidad

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas tridimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Reconoce e identifica las características de tridimensionalidad en cualquier objeto cotidiano como en piezas artísticas.

¿Qué vamos a aprender?

Harás una recapitulación de lo que aprendiste desde septiembre a diciembre.

Recuerda que hablamos de las características para reconocer la tridimensionalidad tanto en objetos cotidianos como en piezas artísticas, además aprendiste que existen diferentes técnicas para elaborar esculturas tridimensionales; también tuviste especialistas que te ayudaron a comprender la tridimensionalidad desde el lenguaje de las artes plásticas y te guiaron para elaborar tus propias piezas artísticas.

Hiciste un viaje por la historia para conocer obras artísticas tridimensionales de diferentes épocas y terminaste las clases haciendo una exposición de tus piezas artísticas en una Galería de arte.

¿Qué hacemos?

Vas a comenzar recordando brevemente que es la tridimensionalidad. Observa un fragmento de la clase del 12 de octubre, donde se explicó en qué consisten las tres dimensiones.

Explicación de las tres dimensiones.

https://youtu.be/TS4Et5ckaWg

Para ejemplificar aún más la explicación que nos dio el maestro Omar en el video.

Observa los ejemplos que te ayudan a comprender aún más este concepto de tridimensionalidad.

Civismo

Soy una persona digna y reconozco la dignidad de las otras personas

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona valiosa, que merece cuidados y trato digno.

Énfasis: Se reconoce como una persona digna, con derechos y cualidades que lo ayudan a convivir de una mejor manera.

¿Qué vamos a aprender?

Repasarás el tema que viste a principios del ciclo escolar y que tiene que ver con la dignidad de todas las personas.

Resolverás un crucigrama.

¿Qué hacemos?

Recordarás lo visto en las sesiones anteriores sobre las culturas indígenas y afro-mexicanas, de nuestras raíces que son una parte fundamental para todas las mexicanas y los mexicanos.

También aprendiste, sobre la comida, la música, las artes, los vestidos, las costumbres y festividades, son expresiones de la riqueza cultura y aportes valiosos de los pueblos indígenas y afro-mexicanos. Por eso, debes identificarlas, apreciarlas, respetarlas y valorarlas, porque son parte de tu identidad multicultural como mexicana y mexicano.

Vas a iniciar resolviendo un crucigrama. ¿Te gustan los crucigramas?

Generalmente los crucigramas tienen alguna temática, ¿De qué se trata este?

Este crucigrama contiene algunos conceptos trabajados durante las clases, al principio del ciclo escolar. Es una manera muy divertida de repasarlos.

Fíjate muy bien. Recibirás una gran pista. Se mencionará la descripción, en ella están ocultas todas las palabras del crucigrama.

La (1) dignidad humana es el (2) derecho que todas las personas tenemos de ser respetadas y (3) valoradas por el hecho de ser personas o seres humanos, sin importar condiciones como lugar de nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión, condición física o de salud. Tratar de manera digna es (4) respetar los derechos de cada persona para (5) decidir libremente sobre su vida, (6) participar en su comunidad, satisfacer sus necesidades básicas y tener las mismas condiciones para (7) desarrollarse plenamente y ser tomada en cuenta.

Ahí están todas las palabras.

Ahora observa el crucigrama. ¿Sabes cómo llenar un crucigrama?

Ciencias Naturales

El plato del bien comer y de la jarra del bien beber

Aprendizaje esperado: Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del Plato del Bien Comer, y su aporte nutrimental para mejorar su alimentación.

Énfasis: Relaciona los grupos de alimentos del plato del bien comer con su aporte nutrimental.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás en torno a tus hábitos alimentarios y te enfocarás en dos guías que te ayudan a cuidar tu nutrición.

Recordarás un tema muy importante para mantener la salud, la alimentación.

Hoy repasarás las características del plato del bien comer y la jarra del buen beber, así como la manera en que los puedes aprovechar en tu alimentación.

Este tema se trabajó en clases anteriores.

Es por eso por lo que hoy recordarás los puntos más importantes del plato del bien comer y de la jarra del buen beber. Pon mucha atención porque al final responderás algunas preguntas.

¿Qué hacemos?

Retoma la información del libro de texto de tercer grado de Ciencias Naturales en la página 35 “Dieta: los grupos de alimentos”.

Dieta: los grupos de alimentos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm?#page/34

Para que tu cuerpo pueda crecer, desarrollarse y funcionar adecuadamente, debes alimentarte de manera correcta. Los alimentos que ingieres te aportan los elementos necesarios para este fin. Por medio de la digestión, la respiración y la circulación obtienes las sustancias que requieren tus órganos para que realices todas las actividades. En la variedad de alimentos existentes encuentras las sustancias necesarias para crecer y desarrollarte.

Los alimentos aportan lo que necesitamos para crecer, desarrollarnos y para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, por eso debemos consumir una dieta correcta.

Recuerda que se llama dieta a la variedad y cantidad de alimentos que se consumen cada día. Para que ésta sea correcta, debe incluir los nutrimentos que aportan los tres grupos de alimentos en las proporciones indicadas en el Plato del Bien Comer.

Recuerdas los tres grupos de alimentos: 1. Verduras y frutas, 2. Cereales, y 3. Leguminosas y alimentos de origen animal, pero ¿Podrías recordar que es el Plato del Bien Comer?