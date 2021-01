Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 11 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

1° Primaria

Valores

Después de la tormenta, viene la calma

Aprendizaje esperado: Identifica cuando está agitado y cuando está en calma. Dice con ayuda, cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones cuando estás agitado y cuando estás en calma. Dirás con ayuda, cómo se expresan ambos estados en tu cuerpo, voz y conducta.

Realizarás un repaso de lo más importante por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó, por si eres nuevo o nueva en Aprende en Casa II y quieres alcanzar a quienes van más adelante.

¿Qué hacemos?

Seguramente has tenido diferentes emociones al conocer gente nueva, al regresar a clase o al realizar alguna nueva actividad que te entusiasma. Algunos sentimientos, emociones o reacciones que puedes llegar a tener son: respiración agitada, tu corazón late rápido, nervios, sudor en las manos, tartamudeo. ¡Estado de agitación!

¿Alguna vez has sentido esa agitación en tu cuerpo? Se siente más o menos así: pareciera que no puedes controlarte, como si algo invadiera todo tu cuerpo y no te dejara actuar o pensar claramente. ¿Te suena? recuerda que siempre hay que buscar soluciones positivas para mejorar tu sentir o tus emociones.

La agitación se puede manifestar en tu cuerpo por situaciones que pasan en tu vida, por ejemplo, cuando estás muy feliz, con enojo, nervios o miedo.

Y no es malo estar agitado, recuerda que tu cuerpo manifiesta tus emociones y sentimientos de diferentes formas y es importante que las identifiques y expreses para regular y responder de una forma asertiva y buscar una solución.

Te invito a ver el siguiente video, donde Lucy cuenta su experiencia.

Un día en Once Niños. El discreto encanto de la peluquería.

Pobre Lucy, quedó muy decepcionada y triste al ver su nuevo peinado, fue tanta su impresión y asombro que su cuerpo empezó a agitarse, corría y gritaba por todos lados y hasta provocó algunos pequeños accidentes.

Tu cuerpo y tus sentidos pueden agitarse por alguna experiencia o situación que te llegue a ocurrir en la vida.

Recuerda cómo te sientes cuando estás en calma y cuando estás agitado, con el siguiente cuento que observaste en tus primeras sesiones.

#AprendeEnCasa II. Educación Socioemocional. Mi agitación y calma. 14 de sept. 2020

Artes

Lugares, personajes y movimientos

Aprendizaje esperado: Mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar consignas.

Énfasis: Realiza movimientos corporales para explorar las calidades del movimiento, en compañía de la música.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el movimiento a partir de consignas y en compañía de la música para representar pequeñas narraciones con el cuerpo.

Para esta sesión necesitarás:

1 careta.

1 sombrero de explorador (si no cuentas con uno puedes utilizar una gorra, o gorro, lo que tengas a la mano).

1 listón o tela verde.

1 caja grande.

1 tira de papel crepé azul.

En las sesiones de artes has experimentado diversos movimientos con tu cuerpo, desde hacer movimientos que realizas de forma cotidiana como barrer, limpiar ventanas, hasta imaginar que eres una estrella, en esta sesión tendrás la oportunidad de experimentarlos de manera diferente y a recordarlos.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Preparar el cuerpo.

Recuerda que antes de realizar alguna actividad física o explorar las posibilidades de movimiento que hay en tu cuerpo, es muy importante que realices un calentamiento para no lastimarte y poder estar lista o listo para moverte como tu imaginación te lo permita.

Puedes utilizar tu canción favorita para realizar los siguientes movimientos, no olvides hacerlo en 4 tiempos cada uno:

Gira tu cabeza hacia la derecha.

Gira tu cabeza hacia la izquierda.

Como diciendo si con la cabeza.

Como diciendo no con la cabeza.

Gira los hombros hacia atrás.

Gira los hombros hacia al frente.

Extienden los brazos y los giran hacia el frente.

Ahora gíralos hacia atrás.

Las muñecas hacia arriba.

Y luego hacia abajo.

Realiza círculos con las muñecas hacia adentro.

Hacia afuera.

Mueve los dedos estirados.

Rota la cadera.

Flexiona las rodillas.

Pies (derecho e izquierdo) en punta gira hacia adentro.

Pies ambos, en punta gira hacia afuera.

Levantar ligeramente el pie y flexionar hacia arriba y abajo, cada pie.

Conocimiento del medio

Establecer reglas para convivir

Aprendizaje esperado: Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Énfasis: Reconocer la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases y en la casa.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás formas de comportamiento y sugerirás reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia.

Reconocerás la importancia de las reglas para una sana convivencia en el salón de clases y en casa.

En la sesión de hoy recordarás que, respetar las reglas de cada lugar donde estés, es hacer lo que te corresponde para generar un ambiente de respeto y sana convivencia.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son:

Cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma.

Sacapuntas.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión del día de hoy, te invito a observar el siguiente video que se llama ¿Qué pasaría si…? la abeja.

Cuando termine el video contestarás algunas preguntas sobre el tema. Te pido pongas mucha atención para que las puedas responde.

¿Qué pasaría si…? La abeja. Once Niñas y Niños.

https://www.youtube.com/watch?v=919-lxPAMIA&t=6

Ya que finalizó el video, es momento de las preguntas:

¿Qué hace Staff en la oficina?

¿Cuál es el trabajo que realiza Nora en la oficina?

¿Por qué corre Alan de la abeja?

¿Descubriste todas las respuestas? si no fue así, no te preocupes, aquí están:

Es el encargado de los controles y de dirigir las cámaras de televisión.

Es la encargada de coordinar quién hace los reportajes, por eso pide que observen a la abeja y puedan hacer un reportaje de ella.

Porque no sabe si es alérgico al piquete de abeja, y mejor se esconde.

Lenguaje

¡Aprendo con los nombres de mi familia!

Aprendizaje esperado: Trabaja con su nombre y el de sus compañeros.

Énfasis: Reflexión sobre la escritura del nombre propio e identificación de semejanzas y diferencias en la escritura de nombres propios. Identificación de regularidades en inicios de palabras y ampliación del repertorio de palabras y grafías.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás con tu nombre y el de tus compañeros. Reflexionarás sobre la escritura del nombre propio e identificación de semejanzas y diferencias en la escritura de nombres propios. Identificación de regularidades e inicios de palabras y ampliación de tu repertorio de palabras y grafías.

Para esta sesión necesitarás:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua Materna. Español.

¿Qué hacemos?

Te invito a observar el siguiente video, para que recuerdes que todas las familias son diferentes.

Familias diferentes.

Miguel, cuenta que, en estos días de la pandemia, se reunió con su familia de manera virtual, y descubrió que su familia está conformada por distintas personas y que incluso uno de sus tíos es de la Ciudad de México, en una ocasión fue de vacaciones a Acapulco en el estado de Guerrero y ahí, en la playa, conoció a la que hoy es su esposa ¡pero ella es de Sonora! y se fueron a vivir a Campeche.

Una historia muy parecida a la historia de Lucy, para conocerla, observa el siguiente video.

2° Primaria

Valores

Encontremos la calma

Aprendizaje esperado: Reconoce cuando está agitado y cuando está en calma. Describe con ayuda, cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cuando estas agitado y cuando estas en calma. Describirás con ayuda cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y en tu conducta.

¿Qué hacemos?

Has comenzado de nuevo con las sesiones y durante los primeros días, vas a repasar lo más importante, por si te quedaste con dudas, por si ya se te olvidó.

Son sesiones especiales para estos días; para que puedas ir tomando nota de todo lo que te parezca interesante.

En esta sesión vas a recordar lo que es la agitación y la calma. Pero antes tienes que hacer un poco de ejercicio que además de ser muy bueno para la salud, también es excelente para sentirte en bienestar.

Te imaginas que un día te encuentras con un amigo que practica las artes marciales, y te invita hacer un poco de ejercicio, pero a ti te angustia el que no sabes nada de este deporte, tu amigo te dice “Calma, vamos a resolverlo.” Y te coloca una cinta en la cabeza, ¿Ya ves? no fue tan difícil resolver el problema.

Cuando hagas ejercicio debes checar cómo te sientes. Coloca las manos en el pecho y siente cómo está latiendo tu corazón, puedes sentir que late más rápido de lo normal. ¿Y la respiración? también es más rápida, ¿Qué hay con el sudor?

Estos son algunos de los cambios de tu cuerpo cuando está agitado. Cuando te alteras por alguna situación, te sientes de una manera parecida y es muy importante reconocerlos para poder regresar a la calma cuando es necesario.

Cuando estas agitado tu cuerpo lo refleja: sudas, te pones tenso, tu corazón late más rápido y no dejas de moverte, te has puesto a pensar, ¿Cómo está la mente?

En muchas ocasiones la mente está muy activa, desborda en ideas, pensando en tantas cosas que no puedo concentrarme.

El primer paso, es darte cuenta, hacer conciencia, para volver a la calma y poder tener claridad en la mente, ¿Cuándo te agitas?

Por ejemplo, cuando te enojas tu cuerpo cambia, tu corazón late rápido, tu respiración se acelera y tu atención se dispersa.

Otro ejemplo es el que comparte Nicolás, de Huautla de Jiménez en Oaxaca, que él se agita cuando se enfrenta a la oscuridad. A muchas personas les sucede cuando algo les da miedo, a la velocidad, a la oscuridad entre otras cosas.

¿Qué es eso de que la atención se dispersa? es cuando se llena de pensamientos, son tantos que no te permiten pensar claramente y corres el riesgo de no tomar las mejores decisiones. Observa el siguiente video el cual es un ejemplo de lo que puede pasar, a partir del minuto 7:35 a 12:19

El gran partido de las emociones.

https://youtu.be/q-wXYVl84Bg

Artes

Jugando con mi rockola

Aprendizaje esperado: Selecciona y escucha música del interés del grupo, e investiga sus orígenes y diferencias.

Énfasis: Investiga música significativa para su familia para establecer una conexión intergeneracional a partir de los gustos musicales.

¿Qué vamos a aprender?

Seleccionarás, conocerás y aprenderás música del gusto de sus familiares.

Investigarás música significativa para tu familia para establecer una conexión intergeneracional a partir de los gustos musicales.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a aprender mediante el juego, porque te gusta, además como es época de convivir y regalar esta sesión es para regalar momentos de convivencia y aprendizaje.

Es por ello que esta sesión se llama Jugando con mi Rockola

¿Recuerdas que una de tus primeras sesiones, justamente la del 21 de septiembre, fue sobre observar algunos ritmos musicales que se tocan en la República Mexicana?

Pues ahora vas a retomar parte de esa clase y vas a abordar de la siguiente manera:

Identifica algunos de aquellos ritmos que fueron presentados.

Así como otros que has analizado durante tus sesiones.

Invita a tus padres y abuelos, familiares que vivan contigo.

Juega con la canción de El lápiz.

Con la finalidad de que te enseñen a moverte de acuerdo a estos ritmos.

Actividad 1. Revisión de videos.

Escucha y observa los siguientes videos, son de las sesiones del 21 de septiembre como un recordatorio y diferencia el ritmo y los instrumentos utilizados en cada género musical. No es necesario que escuches toda la canción, solo debes identificar el ritmo.

Los Giros de Nuevo León 2/2 #SessionLive.

https://youtu.be/Rzrqp5mCsko

Banda La Sinaloense - La Metralleta.

https://youtu.be/G6FNgNpR2qo

Conversando con Cristina Pacheco - Mariachi Mexicanísimo.

https://youtu.be/j5WB3Kgmp5w

Correcaminos Rock and Roll Band -Uno más.

https://youtu.be/vIrTiich1Gg

Conocimiento del medio

Lotería de los sentidos

Aprendizaje esperado: Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones para su cuidado.

Énfasis: Identificar el órgano del sentido de la vista y tacto, su función y acciones para su cuidado.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás los órganos de los sentidos, su función y practicarás acciones para su cuidado.

Identificarás el órgano del sentido de la vista y tacto, su función y acciones para su cuidado.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a jugar y a divertirte mucho usando tus sentidos, te invito a jugar y a recordar cuáles son los sentidos que conociste en las sesiones anteriores, cuál es su función y cómo puedes cuidarlos.

Recuerdas que en las sesiones anteriores trabajaste con dos sentidos importantes, ¿Cuáles son? las pistas son: sobre el primer sentido, lo utilizas desde el momento en que te levantas, con él observas el mundo que te rodea, por ejemplo: las formas, los colores, los movimientos, también puedes identificar cuándo un animal, planta u objeto es grande, mediano o chico, incluso puedes percibir la distancia entre dos objetos. ¿Sabes de qué sentido se está mencionando? el sentido de la ¡vista!

Segunda pista, éste sentido se encuentra en todo tu cuerpo, la sensibilidad que tienes en tu piel te permite conocer y relacionarte con lo que hay a tu alrededor y te ayuda a percibir el frío o el calor, texturas como lo duro, lo suave, lo rasposo, ¿Sabes qué sentido es? el sentido del ¡tacto!

Muy bien, en esta sesión vas a recordar estos dos sentidos.

Consulta tu libro de texto de Conocimiento del Medio, los temas que vas a recordar los encuentras a partir de la página 22 a la 27.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/22

Lenguaje

Reorganizamos las actividades escolares en casa

Aprendizaje esperado: Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la organización de los acervos.

Énfasis: Elaborar letreros y textos que ayuden a organizar su trabajo y el cuidado de los materiales: calendario, horario de clases, letreros para el hogar y reglamentos.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás letreros y textos que ayuden a organizar tu trabajo y el cuidado de los materiales: calendario, horario de clases, letreros para el hogar y reglamentos.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a reorganizar las actividades en casa, revisando que tus materiales escolares y de organización de sesiones sigan teniendo la utilidad adecuada para lo que fueron creadas, es decir, para darle tiempo específico al aprendizaje.

¿Recuerdas las primeras actividades de organización escolar que llevaste a cabo para trabajar en casa, y que te han ayudado a aprender día a día gracias a que les das un tiempo y espacio específico a tu enseñanza?

Observa los siguientes videos para conocer dos historias, una niña y un niño que te comentan acerca de su organización, el primer video obsérvalo hasta el minuto 1:14 y el segundo video observa hasta el minuto 1:03