Aduanas aportaron 870 mil millones de pesos en 2020

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que en 2020 las Aduanas recaudaron 870 mil millones de pesos que permitieron garantizar los programas sociales del gobierno mexicano.

La Cuarta Transformación no tiene derecho a fallar y tenemos que avanzar incluso en los momentos más difíciles, como ahora en la pandemia. Por ello, desde la Administración General de Aduanas tenemos la firme convicción de combatir la corrupción y el influyentismo, señaló el organismo en un comunicado.

También hizo mención acerca del uso del fideicomiso en la administración a su cargo y explicó que se manejará con el sello de la 4T con honestidad, transparencia y con el sentido de hacer más con menos recursos.

"Este gobierno no será recordado por corrupto porque en cada acto, proyecto y decomiso deja claro que la vida pública de México ya cambió y las ofensas al pueblo han terminado", indicó.

Por otro lado, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Manzanillo, Colima, el administrador general de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, afirmó que el SAT cumple la instrucción presidencial de no permitir actos de corrupción ni abusos y aumentar la recaudación fiscal.

En el recorrido por las instalaciones del Puerto de Manzanillo con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, el administrador general de Aduanas agradeció a la Marina, al Ejército, a la Guardia Nacional y a Puertos y Marina Mercante por hacer equipo y fomentar las operaciones de comercio.

"En Aduanas hemos dado duros golpes al crimen organizado en coordinación con la Secretaría de Marina, con el Ejército Nacional, con la Guardia Nacional . Hemos aumentado sustancialmente los decomisos de armas, drogas y mercancía ilegal que de no haberse frenado en las Aduanas hoy estarían en las calles causando mucho daño a las familias, dijo Olivares.

Estamos alineados a la estrategia de seguridad nacional que ha determinado el presidente de la República. Si desde arriba no condenamos cualquier acto de corrupción o de influyentismo, no vamos a avanzar. Ahora tenemos la instrucción de no permitir que ningún comerciante, empresario o paisano sea extorsionado en nuestras Aduanas, añadió.