¿Es ILEGAL modificar el escudo nacional? Esto dice la Constitución

El 24 de agosto de 2020 no sólo quedó marcado por el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 y es que ese día el Zócalo de la Ciudad de México también se tapizó de decoraciones patrias mismas que causaron revuelo y es que trascendió en redes sociales que algunas estructuras tienen modificaciones en el Escudo Nacional.

Debido a que las fotografías se viralizaron, usuarios de redes sociales se preguntaron si esto podría ser una violación a la Ley y es que según los inconformes; el águila que devora a la serpiente tiene muchas similitudes con el símbolo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) institución que está a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y el federal.

Otros tantos aseguraron que la forma del águila es muy parecido al que utilizó el expresidente Porfirio Díaz. Sin embargo la duda está ahí ¿Es ilegal o inconstitucional cambiar el escudo nacional? Aquí te explicamos.

¿Es legal modificar los símbolos patrios?

Según la Constitución en su artículo 2:

El escudo oficial en la actualidad está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto. Mientras que la parte superior de las alas están en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate con el plumaje de sustentación había abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural.

En tanto, la garra izquierda del águila está posada sobre un nopal florecido que nace en una pequeña que emerge de un lago, el águila, sujeta con la dechar y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada. De modo que armonice con el conjunto”, narra la descirpción.

En concreto, la Ley en el artículo quinto dice que el Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo que refiere el Artículo 2, mismo que NO podrá variar o alterarse bajo ninguna circunstancia. La institución encargada de establecer la Secretaría de Gobernación (Segob) vigilará el cumplimiento de los artículos.

A esta polémica también se unió el expresidente Felipe Calderón, quien utilizó su cuenta de Twitter para pedir que se respete el escudo nacional.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales:

Arlrículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.#respetenelEscudo https://t.co/KvhMFvnfvW — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 25, 2020

OJO la multa por modificar o alterar de alguna forma el escudo son hasta 250 salarios mínimos.

No es el águila de Morena, es un símbolo Juarista, aclaran autoridades

Ante la polémica desatada en redes sociales, autoridades de la Ciudad de México explicaron que el diseño del alumbrado patrio no tiene nada que ver con Morena, pues se trata de un águila Juarista.

Se trata del símbolo usado durante la Segunda República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que fue adaptado por el Congreso de 1867 a 7887 y posteriormente el presidente Porfirio Díaz modificó para agregarle una serpiente.

Mediante un comunicado el gobierno capitalino indicó que de acuerdo con el INE, Morena, no tiene un isotipo, sólo un logotipo que no incluye el símbolo de esta águila, por lo que no se estaba incurriendo en algún delito.

El Escudo Nacional colocado en el Zócalo es el emblema de Porfirio Díaz, el águila vista de frente mirando a la derecha sobre el tunal. El actual Símbolo Patrio según la ley debe ser un águila vista de perfil. El águila porfiriana es anacrónica y símbolo del absolutismo. #Bandera pic.twitter.com/k5tXEygbVr — Monumentos de México (@patrimoniomx) August 24, 2020

