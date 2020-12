“La lengua nos une”, estudiantes sordos de la UdeG alzan la voz

La comunidad sorda está en desventaja en comparación a otros alumnos en la Universidad de Guadalajara, se requiere un plan de estudios específico para ayudar a estos estudiantes a concluir el nivel de preparatoria y la carrera universitaria que deseen. Con la campaña “La lengua que nos une” los jóvenes sordos levantan la voz para que se escuchen sus necesidades académicas.

“Me preparé, pero cuando presenté el examen lo reprobé. Siento que me ha faltado mucho el servicio de interpretación. Yo no he recibido sugerencia o apoyo para ofrecerme este servicio. Al pedir asesoría (académica) los maestros no tienen paciencia para atender a una persona sorda”, lamentó Faryd Abdalá Gómez Quiñones, alumno en la carrera de Medicina Veterinaria del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.