CDMX mandará mensajes de texto a la ciudadanía para evitar festejos de fin de año

En la Ciudad de México, el gobierno local arrancó una campaña intensiva para evitar reuniones o fiestas en esta época decembrina, la cual incluye mensajes SMS para la población.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se trata de tres mensajes para esta campaña: si no tienes que salir de casa, no salgas; si tienes que salir, cubrebocas y sana distancia; no realices fiestas, pospónlas.

"Hacer este llamado a la ciudadanía, lo vamos a hacer por todas las vías y siempre buscando la participación ciudadana y la corresponsabilidad.

La campaña intensiva arranca hoy también con cárteles en el mobiliario urbano, tocar casa por casa y los ya mencionados mensajes telefónicos.

En redes sociales, la mandataria capitalina ha insistido con varios mensajes para que la población evite las reuniones y las fiestas. Incluso, el llamado ha sido de manera reiterada a los jóvenes para evitar principalmente estos actos en los últimos días del año.

Por: Carlos Navarro