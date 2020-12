Azcapotzalco busca permanencia de Ciclovía emergente en Camarones

La alcaldía Azcapotzalco busca la permanencia de la ciclovía emergente, que fue puesta en marcha en Calzada Camarones, informó el Edil Vidal Llerenas.

En un evento celebrado con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el alcalde explicó que este trazo tiene un aforo promedio por día de mil 500 usuarios.

“Es una ciclovía que se instaló sin demasiado problema, está funcionando muy bien, permite conectar el biciestacionamiento que hicimos en el Metro Camarones con la infraestructura ciclista de Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc.

“De hecho, el fin de semana estuvimos con la gente de Miguel Hidalgo porque va haber otra ciclovía que va a conectar, y pues, la queremos hacer permanente, vamos a ver ahí, pues ya nos dirán si la hacemos”, afirmó.

La Ciclovía tiene una extensión de 3.2 kilómetros y corre sobre Calzada Camarones, entre Calzada de los Gallos y 22 de febrero.

“La verdad es que ha sido una buena experiencia la ciclovía de Camarones, ha permitido que mucha gente pues no use transporte público, no use ese tipo de transporte y pueda usar la bicicleta; tenemos también el programa este de préstamos de las bicicletas Catarina, y la verdad, un gran apoyo del Gobierno de la Ciudad que nos ha permitido hacer una red de ciclovías y de biciestacionamientos”, agregó Vidal Llerenas.

