Reconoce Gálvez persecución brutal del PRI; rechaza alianza PAN-PRI

La senadora por Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz acusó una persecución brutal del PRI cuando fue candidata a gobierno de Hidalgo en 2010, por lo que ve difícil hacer campaña en una alianza PAN-PRI en 2021.

"Para mí, mi experiencia con el PRI en Hidalgo fue tan tremenda, tan radical, tan brutal, en la manera como se me persiguió, se me…, que me cuesta trabajo pensar que hoy voy a hacer yo campaña para ese partido", dijo en conferencia de prensa virtual.

Aunque no es militante del blanquiazul, Gálvez Ruiz ha comulgado con ese partido desde el sexenio de Vicente Fox, cuando fue nombrada Comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Cuestionada sobre la alianza que teje el PAN con el PRI para las elecciones federales, la legisladora hidalguense dijo contundente que no le gustó, pero tampoco le espantan las alianzas.

"Entiendo el pragmatismo del PAN y entiendo el pragmatismo de los partidos, no es que me espanten las alianzas, por supuesto que no me espantan, quienes hemos conocido los sistemas europeos, de Parlamento, pues hay que hacer alianzas a veces con la izquierda y la derecha, y son alianzas que no te podrías imaginar, que te llevan a ser un gobierno y no está mal", ahondó.