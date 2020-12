Piden transportistas sanción por quema de unidades en Toluca

Por la quema de dos camiones del transporte público en San Cristóbal Huichochitlán, al norte de Toluca, los propios vecinos y transportistas afectados exigieron se ponga a disposición a las personas que realizaron los actos de violencia luego de que una menor de edad fue arrollada al caer de un moto.



La Fiscalía General de Justicia (FGJEM) informó que aún no concluyen con los peritajes del accidente; sin embargo, adelantó que, por ahora, no están buscando al conductor del camión de la línea Temoayenses involucrado en los hechos.



En redes sociales, colonos de la delegación coincidieron en que la gente no se detuvo a informarse de cómo habían ocurrido los hechos en los que murió Litzin Evelin, de 13 años de edad, quien iba a bordo de una motocicleta la tarde del lunes.



Indicaron que al ver el video de los hechos, notaron que al parecer las imprudentes serían las tripulantes de la moto.



El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, Odilón López Nava, condenó la quema de dos camiones de la Línea Temoayense.



Reportó que la pérdida económica es de más de cuatro millones de pesos, además exigió que las autoridades pongan a disposición a quienes realizaron los actos de violencia y a los que alcanzaron a lesionar al chofer de la segunda unidad siniestrada, que no tenía nada que ver en el percance.



Mencionó que darán acompañamiento a las indagatorias que se hagan derivadas del percance y que hasta el momento desconocen el paradero del conductor de la unidad involucrada en el incidente donde murió la menor de edad, quien se habría dado a la fuga del sitio.



“La gente está acostumbrada a hacerse justicia por propia mano, esa violencia pues está escalando y es preocupante. Confiamos que la única persona que debe aplicar la ley son las autoridades”



Video



El ayuntamiento de Toluca divulgó un video en el que se observa el momento exacto del accidente en San Cristóbal Huichochitlán. En el material de apenas 32 segundos, se puede ver cómo las jóvenes al acelerar quedaron encerradas entre una camioneta y la unidad de pasajeros, y caen, luego las llantas pasan por una de ellas.

Por: Gerardo García