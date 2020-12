Rigoberto Salgado brinda segundo informe al pueblo de Tláhuac

A pesar de ser un año atípico, producto de la emergencia sanitaria por la Covid-19, mantenemos firme el trabajo por mejorar las condiciones de vida de las familias de Tláhuac, con acciones que beneficien y contribuyan a su desarrollo, pero también con propuestas legislativas viables y de trascendencia, señaló el diputado del Congreso de la Ciudad de México, Rigoberto Salgado Vázquez.

Durante su Segundo Informe de Actividades, el legislador de Morena destacó que este ejercicio forma parte de la transparencia y rendición de cuentas ante las y los ciudadanos, haciendo un reconocimiento al trabajo de las y los médicos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y seguridad que trabajan en los diferentes hospitales y unidades médicas, como primer frente de batalla ante la COVID-19.

“Quiero reconocer la gran labor de las y los médicos, enfermeras y enfermeros; del personal administrativo, de limpieza y seguridad que, trabaja en los diferentes hospitales y unidades médicas, quienes han demostrado su compromiso y sacrificio ante una pandemia que nos cambió la vida a todos y nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”, apuntó el legislador.

Detalló que los funcionarios públicos y representantes populares deben actuar con conciencia y determinación, con responsabilidad y solidaridad, en constante contacto con las y los ciudadanos, sin distinción, representando a la comunidad, siendo su voz y ser parte de la solución de sus conflictos en la comunidad.

“Ustedes me conocen, y saben que para mí, ser legislador significa representar a la comunidad, darles voz, comprometerme de lleno, y trabajar sin distinción por los siete pueblos, por las colonias y las 12 coordinaciones que conforman nuestra demarcación”, subrayó el diputado por Tláhuac.

Puntualizó que, a pesar de que el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas se mantuvo cerrado por la pandemia, se atendieron más de 5 mil solicitudes de gestión, para posteriormente dar paso a las Audiencias Ciudadanas, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes y atendiendo de manera directa las peticiones de las y los vecinos.

En materia legislativa, destacó el tema del saneamiento del Rio Amecameca, en la parte que comprende la zona de San Andrés Mixquic, la cual presentaba severos problemas de contaminación producto de la descarga de aguas negras, por ello se exhortó a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Tláhuac para atender esta situación.

De la misma forma, con la finalidad de proteger y cuidar los ecosistemas, se exhortó al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría del Medio Ambiente, para salvaguardar las áreas naturales protegidas de Tláhuac y con ello contener la expansión de la mancha urbana.

“En atención a las demandas vecinales, también solicité al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la alcaldía de Tláhuac, restablecer y garantizar el suministro de agua potable en los siete pueblos originarios. Así como, implementar acciones en materia de desazolve y alcantarillado”, recordó el diputado.

Mencionó que en atención a las demandas vecinales, se solicitó a la Alcaldía de Tláhuac, tomar en cuenta para el presupuesto del próximo año, una serie de peticiones por parte de las y los vecinos de las 12 Coordinaciones Territoriales, en materia de servicios públicos, obras, seguridad y mejoras en espacios públicos.

Asimismo, solicitó a la Alcaldía, concluir los trabajos de reconstrucción del mercado de San Juan, ubicado en el Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan, el cual se vio afectado por el sismo del pasado mes de septiembre de 2017.

Resaltó además la solicitud a diversas dependencias del gobierno capitalino, para mejorar la movilidad, seguridad y los entornos de la colonia El Triángulo, la cual se ha visto afectada por la cercanía que tienen con el Centro de Transferencia Modal de la terminal Tláhuac de la línea 12 del Metro.

“En este año legislativo promovimos leyes como la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la cual establece las facultades para que las Alcaldías protejan inmuebles históricos, espacios naturales y realicen declaratorias regionales en conjunto con la Secretaría de Cultura. En este sentido buscamos además que espacios como La Sierra de Santa Catarina, el Parque Los Olivos, el Bosque de Tláhuac, así como la Zona Lacustre, sean catalogados por la autoridad como espacios urbanos y naturales”, expuso Salgado Vázquez.

Como parte de su informe, mencionó la promoción del ajuste presupuestal del Congreso de la Ciudad de México a fin de realizar una donación de 400 millones de pesos al sector salud para enfrentar la pandemia provocada por la COVID-19.

Por último reconoció la participación de las y los vecinos en actividades como “Tequio Mucho Tláhuac”, “Canasta Verde”, las brigadas de sanitizado en Unidades Habitacionales, viviendas, transporte público, escuelas, negocios y en espacios públicos; asimismo, se promovió la sana convivencia con las Rodadas ciclistas, las jornadas de reforestación, el palomazo virtual, además de campañas informativas y concientización sobre la importancia del uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos, la sana distancia y el quedarse en casa, todo ello como medidas de prevención ante la Covid-19.

“Este último año, cerraremos con todo, abriendo cada día más puertas y generando con su apoyo, escenarios más prósperos, de los cuales sentirnos orgullosos. Los cambios requieren de la voluntad de todas y todos, para crear y fortalecer los vínculos. Por eso les reitero mi compromiso, no mentir, no robar y no traicionar al servir al pueblo que nos eligió, porque en Tláhuac hacemos comunidad”, concluyó el legislador del Congreso de la Ciudad de México.

