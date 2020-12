Vania Kelleher busca ser candidata independiente a la gubernatura de Campeche

Vania Kelleher se registró ante el Instituto Electoral del Estado (IEEC) como aspirante a la candidatura independiente para la gubernatura de Campeche en el proceso electoral 2021.

Por medio de su cuenta de Twitter, público un video en donde se le puede ver en las oficinas en instituto electoral local. En la grabación la aspirante manifiesta que el estado está listo para ser gobernado por una mujer, y ‘si la ciudadanía quiere un cambio’, ella será la primera gobernadora por esa vía.

Ojalá marque el camino para muchas que puedan venir después, dijo después de registrarse como candidata.

"Quiero anunciarles que hoy hice mi pre-registro como aspirante a la Candidatura Independiente por la Gubernatura del estado de #Campeche Me emociona mucho impulsar a las mujeres a animarse a luchar por sus sueños y a trabajar por la gente. Vamos a lograrlo #VaniaVa" escribió en su cuenta de Twitter.

Kelleher ha trabajado por más de 30 años con la ciudadanía. Fue exsecretaria de Turismo (Sectur) en el sexenio del exgobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés.

A alas afueras de IEEC declaró que no fue necesario renunciar al PRI, pues bastó con no reafiliarse y que no lo hizo, porque al igual que muchos campechanos, está harta de "más de lo mismo".

“Campeche está listo para ser gobernado por una mujer, si verdaderamente quieren un cambio, y voy a ser la primera gobernadora. Estoy tocando las puertas de los campechanos, escuchándolos con toda la paciencia del mundo, y dándoles toda la seguridad y garantías de que les voy a cumplir”, indicó.