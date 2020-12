Quienes toman una caseta le roban al pueblo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes toman una caseta federal y cobran le están robando al pueblo, porque el gobierno deja de recibir recursos para los programas sociales y las obras de infraestructura.

En la supervisión de la obra carretera en San Ignacio Tayoltita, el mandatario federal dijo que se tiene que poner orden y frenar la toma de las casetas en el país.

"Se tiene que poner orden, porque si se apoderan unos cuantos de las casetas, no hay ingresos para la hacienda pública, y no hay que olvidar que el presupuesto es dinero de todos, si una caseta está tomada, un grupo cobra, le está robando al pueblo, porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo, y es lo que permite hacer las obras, las acciones en beneficio del pueblo", afirmó.

Expuso que se requiere que la gente se porte bien para vivir en un auténtico Estado de derecho.

"Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar, es lo mismo, el evitar las tomas de las casetas, ¿por qué se permitía eso? porque se pensaba: 'si roban los de arriba, porque nosotros no vamos también a hacer lo mismo', más no es así, todos tenemos que portarnos bien, y tiene que haber un auténtico Estado de derecho, no un Estado de chueco", indicó.

López Obrador señaló que se necesita de pasión y ganas para gobernar al país.

"Para todo en la vida se necesitan ganas, más para el servicio público (...) el ocupar un cargo significa ser siervo de la nación, significa estar al servicio de los demás y eso requiere de pasión, razón y pasión, cabeza y corazón, y equilibrio (...) para gobernar Sinaloa, para gobernar el municipio de San Ignacio, para gobernar el país se requieren las tres 'C': cabeza, corazón y carácter", aseveró.

Por Paris Alejandro Salazar/Enviado