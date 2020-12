Ivanka Trump CELEBRA segundo año de GOBIERNO de López Obrador: FOTOS

#OTD 2 years ago, Vice President @Mike_Pence and I attended the inauguration of Mexico’s President @lopezobrador_ uD83CuDDF2uD83CuDDFD



The historic USMCA (negotiated by@realdonaldtrump) will bolster freer markets + fairer trade + robust economic growth. #GreatAmericanComeback uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/I6RcjrJZdI