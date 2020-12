Vacunas contra el coronavirus no tienen chips; experta llama a la población a inyectarse

La doctora Roselyn Lemus-Martín, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, dijo que el enfermero que dio positivo a una prueba de coronavirus pese a que había sido vacunado en contra del virus resultó contagiado porque no siguió con las precauciones necesarias.

Destacó que la primera dosis aumenta la respuesta inmune ante la enfermedad en un 50 por ciento, pero sus efectos no llegan sino hasta unos 10 días después, por lo que puede ser que el profesional de la salud ya haya obtenido este mal en días anteriores.

Agregó que la segunda dosis es la que da el 95 por ciento de eficiencia, por lo que es necesario continuar con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades aún después de recibir ambas inyecciones.

Informó que después de recibir la fórmula las personas puede padecer dolor muscular, fiebre, dolor en el brazo y de cabeza, pero que no deben confundirse con síntomas de Covid-19.

¿Tiene contraindicaciones?

Indicó además que hay un compuesto en el fármaco de Pfizer al cual las personas que son alérgicas a algo pueden reaccionar de forma grave. Ante esto, comentó, es necesario que los pacientes que reciban la medicina pasen por un periodo de observación de al menos 30 minutos.

Noticias Relacionadas El Salvador autoriza uso de la vacuna de AstraZeneca

“Otras vacunas no han presentado ese problema”.

Añadió que la fórmula de Pfizer es genética, mientras que la de AstraZeneca es un retroviral, por lo que ambas deben ser conservadas a diferentes temperaturas y tendrán precios diferentes.

Aseguró que la vacunación es primordial para controlar la pandemia de mejor manera, por lo que llamó a la población a no tener miedo al fármaco, debido a que de lo contrario se seguirá transmitiendo el virus en el mundo.

La experta finalizó la entrevista al informar que estos fármacos no roban información, no contienen chips, ni son capaces de cambiar la estructura del organismo humano. Ante esto pidió que no se crea en estos rumores.