Abrirán Centro de Convenciones de Toluca por repunte de hospitalización de pacientes COVID

Debido al incremento en el número de contagios por COVID-19 y en la ocupación hospitalaria en el Estado de México, registrado durante las últimas semanas, a partir del próximo lunes 4 de enero, el gobierno estatal abrirá el Centro de Convenciones de Toluca, habilitado como hospital para la recuperación de otros padecimientos.

El gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, anunció la ampliación de la capacidad hospitalaria de en la entidad, que dijo, actualmente tiene una ocupación del 79 por ciento.

A través de sus redes sociales, destacó que para reforzar las medidas de salud, se habilitará el Centro de Convenciones de Toluca.

“Para utilizarlo como un espacio de recuperación de otros padecimientos y así, liberar espacios en los hospitales COVID; esto significa, que cada vez estamos necesitando más espacios para poder atender a las personas que requieren atención médica”.

Del Mazo Maza señaló que durante las últimas dos semanas se contrataron 538 médicos y enfermeras adicionales a los mil 400 que habían sido reclutados al inicio del año.

Destacó que, la detección de personas contagiadas es muy importante para aislarlos y atenderlos oportunamente; por lo que en el Edomex se están realizando más de 12 mil pruebas diarias.

El gobernador señaló que para continuar haciendo frente a la pandemia, el Edomex trabaja en coordinación con la Ciudad de México, reforzando las medidas preventivas para disminuir la movilidad y mitigar el riesgo de contagio.

“Seguimos trabajando para poder atender a más personas que requieran hospitalización, pero lo más importante es que podamos disminuir el número de contagios”, indicó.

El primer mandatario hizo un llamado a los mexiquenses para reforzar las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia, además de evitar reuniones que ponga en riesgo la salud.

Desde el inicio de la pandemia, el gobierno del Edomex había habilitado como hospitales No COVID, cuatro espacios: el Deportivo Tonanitla; el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco, Ciudad Jardín Nezahualcóyotl y el Centro de Convenciones de Toluca, pero no hasta el momento no se había utilizado ninguno.

Por Leticia Ríos