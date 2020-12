AMLO rechaza el uso de cubrebocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que seguirá sin usar cubrebocas porque no es "indispensable", esto, a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud para que México tome en serio la pandemia.

En la mañanera, el mandatario dijo que se guía por las recomendaciones de los encargados de Salud que llevaban a cabo la estrategia sanitaria, como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar la estrategia para atender la pandemia de COVID-19", enfatizó.

El jefe del Ejecutivo aseguró que ellos le han dicho que lo que funciona es la sana distancia y el aseo, es decir, el lavado de manos, y en el caso del cubrebocas, le han dicho que no es indispensable, que hay otras medidas más efectivas como la sana distancia y el que todos participen en el cuidado de la salud.

“Pues me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor (Jorge) Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas, y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”, contestó al preguntarle sobre el llamado que la OMS le hizo a México.

Además, el mandatario insistió en que su gobierno no propondrá medidas coercitivas, pues la gente es mayor de edad y sabe lo que se debe y no hacer.

Sin embargo, horas más tarde, López-Gatell publicó en sus redes sociales un estudio de la Universidad Imperial de Londres en el que se revela que México es uno de los países que más usa cubrebocas de manera voluntaria, incluso por encima de EU o Canadá.

“Alrededor de 80 por ciento de los encuestados dice portarlo cada vez que sale de su casa”, publicó en sus redes sociales, acompañado de dicho estudio.

VACUNAS, EN ESTE MES

El secretario de Salud, Jorge Alcocer firmó un convenio con la compañía Pfizer para la elaboración y suministro de 34.4 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, desarrollada por dicha farmacéutica.

El total de unidades alcanzará para inmunizar a 17.2 millones de habitantes en nuestro país, debido a que esta vacuna se suministra en dos dosis a cada persona.

La secretaría de Salud estimó que las primeras dosis del convenio lleguen en los próximos días, antes de finalizar este año.

Por Francisco Nieto y Gerardo Suárez