López-Gatell: Menores de 16 años no serán vacunados contra Covid-19, por el momento

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en esta etapa de ensayos clínicos de vacunación contra el Covid-19 no están contemplados los menores de 16 años.

López-Gatell afirmó que esta decisión es totalmente ética, ya que al momento se encuentran en un proceso de descubrimiento de saber qué tan efectiva es la vacuna, por lo que no se quiere exponer a los niños y jóvenes.

Durante la conferencia vespertina de este martes 29 de diciembre, el subsecretario señaló que "personas menores de 16 años, por el momento no pueden ser vacunadas con ninguna vacuna que llegue a México".

Mujeres embarazadas, tampoco

Al no existir un porcentaje claro sobre la efectividad de las primeras vacunas que están llegando a México, no se puede poner la vacuna a las mujeres embarazadas, debido a que no se sabe qué reacciones se puedan dar.

En una segunda etapa, López-Gatell señaló que posiblemente para la segunda fase de estudios clínicos de la vacuna podría adherirse a alguno de estos grupos que por ahora no se quieren contemplar en este primer proceso.