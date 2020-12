Gobernador de Guerrero muestra proyectos de conectividad en Sierra de Ajuchitlán

El gobernador Héctor Astudillo Flores, cumplió su palabra al visitar el Ejido de El Balcón en la parte alta de la Sierra de Ajuchitlán del Progreso colindante con el municipio de Tecpan, donde sostuvo un encuentro con comisarios de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios "Hermenegildo Galeana" para dar a conocer los proyectos y obras de desarrollo y conectividad en esta ruta por más de 42 millones de pesos de inversión.

"La Sierra realmente hoy está de fiesta porque usted está aquí. Tener a nuestro gobernador de Guerrero en el corazón de la Sierra, de lo que es el filo mayor, es para nosotros gratificante. La gente de la Sierra quiere trabajar con nuestro gobernador y decirle que los serranos apostamos que usted es un gobernador sensible y comprometido con el Estado, nosotros sabemos agradecer", expresó Leonides Chávez Ruiz, Presidente del Comité de Seguridad Ruta Tecpan - El Balcón.

Como se había comprometido luego de diversas reuniones en Acapulco con los comisarios de los Ejidos de la Sierra de Ajuchitlán del Progreso y Tecpan, el gobernador Héctor Astudillo Flores llegó hasta El Balcón, Municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde expresó: "Yo vengo a ayudar, porque un gobernador está para ayudar, sé perfectamente las condiciones y lo difícil de los caminos y necesidades que hay, y pueden ser muchas, pero vengo con el mejor de los ánimos para ayudar".

En su mensaje, Astudillo Flores, reiteró que terminará el 2020 trabajando y entregando obras y acciones, pues sostuvo que ha sido un gobernador que ha tratado de poner orden y promover la Paz. "Es muy diferente el Estado hoy a como lo recibí hace 5 años, ustedes lo observan, tenemos problemas como en todo el país, hay muchas cosas por hacer".

"Les doy mi palabra que he tratado de ser un gobernador responsable y atento. No soy amigo de la soberbia, no me gustan los soberbios que tarde que temprano fracasan, me he formado en la cultura del esfuerzo, nadie me ha regalado nada y otra cosa que les quiero decir, aprendí a perder el miedo para gobernar, porque para gobernar Guerrero no hay que tener miedo, hay que tener mucho corazón, y una gran determinación", expresó el gobernador Astudillo.

En esta visita histórica a El Balcón, Héctor Astudillo, indicó que se invertirán recursos para caminos, además, instruyó dejar dos moto conformadoras en esta zona para limpiar los caminos, así como dos camiones de volteo, además de una inversión de 22 millones de pesos para el puente "El Corinto" para el 2021 y se comprometió en entregar cuatro cuatrimotodos para la organización de seguridad y Ejidos Forestales y Agropecuarios.

Astudillo Flores, dijo que se proyecta la construcción de cinco escuelas en esta zona para mejorar la calidad educativa de las y los niños en tanto regresas a las aulas en las escuelas. "Me va a dar mucho gusto de que antes que yo deje de ser gobernador, yo me voy en octubre, que ha sido un tiempo muy difícil, me va a dar mucho gusto regresar e inaugurar obras".

El Director General de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, Javier Taja Ramírez, indicó que el año pasado se invirtieron 50 millones de pesos en la carretera San Luis San Pedro - Rancho Nuevo al filo mayor de la Sierra.

Antonio Arreola Beltrán, Presidente de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios "Hermenegildo Galeana", dio la bienvenida al Gobernador Héctor Astudillo Flores a El Balcón, acompañado por Gregorio Atanasio Rentería, Presidente del Comisariado Ejidal Del Balcón y habitantes de este núcleo poblacional.

Antonio Arreola, agradeció la visita del gobernador que busca el desarrollo para la sierra y mejores servicios de vida en esta zona que abarca cinco municipios, Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Atoyac y Tecpan de Galeana, con 16 Ejidos registrados y 250 comunidades con más de 20 mil habitantes.