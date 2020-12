Esta era la situación laboral y política de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, antes de su muerte

La madrugada del pasado viernes 18 de diciembre se dio a conocer que, mientras estaba en un restaurante bar, el exgobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, fue ejecutado a balazos en el municipio de Puerto Vallarta; dicha noticia fue dada a conocer por Enrique Alfaro Ramírez, quien confirmó el deceso a través de un mensaje en redes sociales.

El exgobernador priista recibió varios impactos por arma de fuego en su contra, a pesar de contar con la protección de guardias de seguridad, el exmandatario fue abatido en el baño del establecimiento, por lo que se determinó que fue un ataque directo.

En este sentido, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, destacó que el ataque fue fríamente planeado por grupos del crimen organizado, una versión que ha generado polémica al poner en duda si el exmandatario estatal tenía enemigos o deudas pendientes.

Al respecto, Gonzalo Sánchez, ex vocero del gobierno de Jalisco, aseguró que se descarta el que Sandoval Díaz tuviera enemigos notorios.

Él no era un hombre de enemigos, no había indicios de algún tipo de amenazas, o de alguna preocupación que le quitara la tranquilidad, los hechos son los que hablan, él era un hombre que se movía con un contingente de seguridad reducido, no era una persona con pendientes o deudas, sus últimos días lo vi tranquilo y con entusiasmo, eso provoca mas sorpresa ante lo que le sucedió", aseveró para El Heraldo Radio.