Realizan 4 homenajes póstumos a exgobernador Aristóteles Sandoval

Cuatro homenajes póstumos se realizaron este sábado en memoria al exgobernador priiísta de Jalisco, Aristóteles Sandoval, después de ser asesinado la madrugada del viernes al interior de un bar ubicado en el municipio de Puerto Vallarta.

Después de ser velado, el cortejo fúnebre encabezado por su esposa Lorena Arriaga y sus dos hijas se dirigió a Palacio de Gobierno en donde fue recibido por el gobernador del estado Enrique Alfaro, al interior excolaboradores e integrantes de la administración que encabezó Sandoval de 2013 a 2018 como primer mandatario de la entidad lo despidieron.

“Si él estuviera aquí diría que más vale darle vuelta a la página, mirar al frente y pensar en el mañana, no quedarnos atrapados en el ayer. A Jorge nada lo detuvo y tampoco será la muerte la que lo detenga”, dijo Lorena en su primer mensaje.

El gobernador del estado Enrique Alfaro se comprometió a no rendirse a los criminales que lo asesinaron, “lo que sucedió en Puerto Vallarta es una muestra más de que no nos podemos doblar ante quien sí quiere sumir a nuestro estado en el miedo”, agregó que no hay que rendirse, por el contrario, levantar la cabeza y honrar la memoria demostrando que se puedo mucho más que los que quieren lastimar y han lastimado”

Después en el homenaje en el Congreso de Jalisco legisladores recordaron los inicios del político y los trabajos que marcaron el ejercicio de la función pública como: Ciudad Creativa Digital, la Línea 3 del Tren Ligero, entre otros.

Foto: Especial

Al término de la guardia de honor le brindaron un minuto de aplausos. El cortejo partió al salón de cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, ahí se rindió el tercer homenaje en donde fue recibido con mariachi que entonó “Guadalajara, Guadalajara”. El alcalde de la ciudad, Ismael del Toro en su mensaje señalo que la mejor forma de poder hacer honor al legado del exgobernador es “actuar como siempre actuó él, viendo por la solidaridad, el compromiso, el trabajo y ver hacia adelante.

Alcaldes de varios municipios del área metropolitana, familiares y amigos montaron varias guardias de honor. Afuera otro mariachi entonó “Un puño de tierra” mientras abordaba la carroza que lo llevaría al último sitio de la jornada de homenajes: el PRI Jalisco.

En los lugares donde Aristóteles Sandoval recibió los homenajes, distintas voces de la vida política y pública del estado coincidieron en que la pérdida del político deja desolación para una generación entera y que en esta época de polarización e incertidumbre pidieron se esclarezca este hecho violento privilegiando la unidad de los jaliscienses.

Por: Gabriela Aguilar