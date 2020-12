Obreros de Tamaulipas aseguran que aumento salarial es "circo"

El sector obrero de Tamaulipas, consideró como un "circo" del gobierno el aumento salarial a 141,70 pesos diarios, pues no cumple con las necesidades aseguró el secretario de la Federación Local de Trabajadores en Madero, Carlos Campos Castillo.

Expreso que por turno de ocho horas, un trabajador debería estar ganando más de 250 pesos, siendo lo mínimo, pues consideró que los salarios deberían ser más altos ante lo caro que suele ser la alimentación y servicios.

"Todo aumento siempre he dicho es bueno y bienvenido todo lo que sea para beneficio del obrero, pero lamentablemente el aumento va pegado con la inflación, la inflación nos come, nos traga, ese aumento se ha pulverizado, no es nada para nosotros, es un paso más es un circo más de cada administración, es de años, no es de ahorita", añadió.

Comentó que simplemente los incrementos no se ven reflejados en los bolsillos de quienes todos los duas trabajan.

"No se ve el beneficio en la bolsa del trabajador, ahorita no hemos visto un beneficio realmente se habla de muchos beneficios a nivel nacional pero no hemos visto realmente un beneficio en la bolsa del trabajador, el beneficio de cada trabajador se ve en su bienestar y en su bolsa", añadió.

Ante la situación, Campos Castillo, recalcó que lo ideal es que los trabajadores deberían estar ganando 250 pesos diarios o más para poder solventar gastos.

Cabe señalar que en la frontera de Tamaulipas será de poco más de 213 pesos, sin embargo allá tampoco ven tanto beneficio ante lo caro de los productos y servicios.

Por: Carlos Juárez