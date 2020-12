Científicos y funcionarios del gobierno federal trabajan para que en 2021 México tenga su propia vacuna contra el COVID-19.

Durante la presentación del Informe de Labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (Coteci) en el Instituto Matías Romero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apuntó que el biológico propio estará listo el próximo año.

“México tiene que tener su vacuna en 2021, sí o sí. No hay ninguna razón por la cual no la podamos hacer. Tenemos que tener uno de los mejores laboratorios de seguimiento de microorganismos. No hay ninguna razón por la que no lo podamos tener, es parte de uno de los proyectos”, aseguró.

Expuso que el gobierno invierte en varios planes con el Coteci y aclaró que el mérito es de los científicos nacionales.

La investigadora emérita Esther Orozco explicó que se organizó una especie de consorcio relacionado con la pandemia, en el que se sumaron 32 miembros, la mayoría científicos destacados, quienes trabajan en vacunas, métodos terapéuticos y diagnósticos, los cuales, aunque no cuentan con la infraestructura ideal, tienen la capacidad para encontrar soluciones.

“Los científicos mexicanos se preparan, no con la velocidad que quisiéramos, porque carecemos de las condiciones, la infraestructura y hasta con la historia, pero tenemos el conocimiento, el corazón y la inteligencia para enfrentar este problema”, expuso.

José Mustre de León, director general del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, aseguró que aunque lleguen vacunas de otros países, el desarrollo de una hecha en México será de gran importancia, porque su elaboración dará soberanía en temas de salud.

Por Almaquio García