Reforma Judicial fortalece a la SCJN no al presidente de la Corte: Arturo Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que con la reforma judicial re fortalece la Corte Suprema y no la figura del presidente de ella; esto luego de las críticas ante la aprobación en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Salvador García Soto, explicó que la aceptación de la propuesta consolida el sistema de carrera judicial, con el objetivo de que los cargos se obtengan por méritos, no por parentescos o influyentismo; además fortalece el servicio de defensoría pública, y se le da más herramientas al Consejo de la Judicatura Federal para combatir la corrupción.

Esos vicios de la concentración del poder en el presidente de la Corte no tienen ningún sostén. No hay ninguna parte de la reforma que llegara a sostener esto, al contrario, la reforma lo que busca al profesionalizar es Instituto de la Judicatura en la Escuela Judicial, al establecer que los cargos sean por méritos y no por influencias (...) Lo que hace es diluir la influencia que podría tener el presidente en el Consejo en la carrera Judicial.