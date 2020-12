Los Charros llevan la Navidad a superhéroes de Jalisco FOTOS

Mil juguetes donados por los jugadores y directivos del Club de Beisbol Charros de Jalisco serán entregados a niños de 70 colonias de escasos recursos que se ubican en municipios metropolitanos (Guadalajara, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo).

La campaña estatal “Navidad para las y los superhéroes de Jalisco” reconoce la paciencia con la que los niños han enfrentado la pandemia mundial de COVID-19. El lanzador de los Charros de Jalisco, Sergio Romo estuvo contento durante la ceremonia de donación, al igual que los directivos del Club, Aldo Padilla y Carlos Valenzuela.

La meta es reunir cien mil juguetes para entregarlos a niños de escasos recursos. En el Estadio Charros se mantendrá un Centro de Acopio de juguetes a partir de hoy y hasta el 23 de diciembre (Santa Lucía No. 373, Col. Tepeyac, en Zapopan). Se recibirán juguetes no bélicos, que sean nuevos y que no requieran baterías.

“Hemos apoyado con academias, apoyo a la zona wixárika y en esta ocasión, en el llamado que les hacemos, no tardaron en decir ‘va, nos sumamos’. Hoy es una prueba de que juntos, a través de Gobierno y sociedad podemos hacer realidad los sueños de muchos de los niños”, externó el director del DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla.

Además del Estadio de Los Charros de Jalisco se reciben juguetes en las estaciones de “Mi Tren”, instalaciones del DIF estatal y municipales y en algunas cafeterías y tiendas departamentales.