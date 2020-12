Empresas despedirían empleados para pagar aumento de salario: Ignacio Martínez

Ante la declaración de algunos expertos en el que aseguran que es poco viable que el salario mínimo aumente un 15 por ciento, Ignacio Martínez Cortés explicó que al 30 de noviembre de este año, se tienen registrados en el seguro social, es decir empleos que generaron las empresas de 20 millones 51 mil 552 trabajadores, de ese total, el 10 por ciento solo gana el salario mínimo.

"Alrededor de dos millones 50 mil trabajadores que ganan el salario mínimo", indicó Martínez.

Al respecto señaló que lo que hacen las empresas para evitar el aumento al salario, es pagarle ligeramente al trabajador arriba del mínimo para no acotarse a estas cuestiones, sin embargo, se tiene que desaparecieron un millón 10 mil 997 unidades económicas, principalmente micro y pequeñas empresas que son las que le pagan el trabajador el salario mínimo.

Por ello, indicó que este tipo de empresas son las que están teniendo estas cuestiones de que no pueden solventar el aumento de salario a raíz del cierre de actividades.

"Se despedirían a algunos trabajadores para pagarle al trabajador ese aumento que está en puerta del 15%", dijo el experto

Aumento de salario ¿favorece?

El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocio (LACEN) de la UNAM señaló para el trabajador, el aumento le favorece, aunque no es el gran aumento ya que son 18 pesos mexicanos al mes, por lo que "no es el gran aumento".

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, Martínez Cortés afirmó que el gobierno puede hacer algo para facilitar a als empresas de moverse y poder pagar el aumento,



